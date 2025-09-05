Подавляющее большинство россиян заявили о доверии Путину

Подавляющее большинство граждан РФ доверяет президенту РФ Владимиру Путину, показал опрос ВЦИОМ Как сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, эту позицию разделяют 79,4% опрошенных. Одобрение деятельности главы государства высказали 76,4% респондентов.

В то же время отмечается, что 16% участников опроса не доверяют президенту, а 14,4% негативно оценивают его работу.

Что касается работы правительства в целом, то её одобряют половина респондентов (50,1%), в то время как 19% относятся к ней отрицательно. Главе кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 60% россиян, тогда как 19% заявили об обратном.

Отвечая на гипотетический вопрос о голосовании на выборах в Государственную думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, 34,1% участников высказались бы за «Единую Россию». За ЛДПР готовы были бы проголосовать 10,9% опрошенных, за КПРФ — 9,6%, а за партию «Новые люди» — 7,1%. Партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» поддержали бы 3,9% респондентов. Ещё 9,2% граждан отдали бы предпочтение непарламентским политическим силам.

Уточняется, что инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён в период с 25 по 31 августа. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Сбор данных осуществлялся методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.