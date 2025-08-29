Опросы ВЦИОМ и ФОМ показали высокий уровень доверия россиян Путину

Согласно последним опросам ВЦИОМ и фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет около 80%, а деятельность правительства страны одобряют более половины респондентов.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,2% участников опроса (плюс 1 п.п. — прим. Life.ru), уровень одобрения деятельности президента вырос на 1 п.п. и составляет 77,5%», — отмечается в материалах ВЦИОМ.

Исследование, проведённое с 18 по 24 августа среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, показало, что деятельность правительства одобряют 51,6% респондентов, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 51,7%. О доверии премьеру заявили 61% участников опроса. В то же время опрос фонда «Общественное мнение», проведённый с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. россиян, показал доверие к Путину на уровне 80%, при этом 81% считают, что он хорошо выполняет обязанности президента. Правительство положительно оценили 55% участников, работу Мишустина — 57%.

Кроме того, респонденты высказали своё отношение к лидерам парламентских партий. По данным ВЦИОМ, доверие к Геннадию Зюганову (КПРФ) составило 32,3%, к Сергею Миронову («Справедливая Россия — За правду») — 30%, Леониду Слуцкому (ЛДПР) — 22,5%, Алексею Нечаеву («Новые люди») — 10,4%. Уровень поддержки партий: «Единая Россия» — 34,2%, ЛДПР — 11%, КПРФ — 9,4%, «Новые люди» — 7,6%, «Справедливая Россия — За правду» — 3,7%. По данным ФОМ, «Единая Россия» поддерживают 43%, ЛДПР — 9%, КПРФ — 7%, СРЗП — 4%, «Новые люди» — 3%.