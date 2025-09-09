Хлопай ресницами и взлетай: Учёные назвали главный признак «несерьёзной» женщины
ASB: Женщин с длинными ресницами воспринимают более открытыми для лёгких связей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Davor Geber
Британские учёные обнаружили, что мужчины считают женщин с очень длинными ресницами более склонными к необременительным встречам. Результаты исследования, в котором приняли участие 120 человек, опубликованы в Archives of Sexual Behavior (ASB).
Женщины с ресницами, составляющими около трети ширины глаза, считались привлекательными, здоровыми и красивыми. Однако, если ресницы были длиннее, респонденты переставали видеть в таких женщинах здоровье, а также начинали воспринимать их как более склонных к мимолётным связям.
Исследователи выдвигают гипотезу, что длина ресниц может служить не только украшением, но и сигналом в поведении. Учёные отмечают, что для подтверждения этой идеи необходимы дальнейшие исследования, в том числе эксперименты с фотографиями мужчин и в более естественных условиях.
