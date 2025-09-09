Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 10:38

Хлопай ресницами и взлетай: Учёные назвали главный признак «несерьёзной» женщины

ASB: Женщин с длинными ресницами воспринимают более открытыми для лёгких связей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Davor Geber

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Davor Geber

Британские учёные обнаружили, что мужчины считают женщин с очень длинными ресницами более склонными к необременительным встречам. Результаты исследования, в котором приняли участие 120 человек, опубликованы в Archives of Sexual Behavior (ASB).
Женщины с ресницами, составляющими около трети ширины глаза, считались привлекательными, здоровыми и красивыми. Однако, если ресницы были длиннее, респонденты переставали видеть в таких женщинах здоровье, а также начинали воспринимать их как более склонных к мимолётным связям.

Исследователи выдвигают гипотезу, что длина ресниц может служить не только украшением, но и сигналом в поведении. Учёные отмечают, что для подтверждения этой идеи необходимы дальнейшие исследования, в том числе эксперименты с фотографиями мужчин и в более естественных условиях.

«Нравственный бизнес»: В России хотят штрафовать женатиков за флирт с коллегами
«Нравственный бизнес»: В России хотят штрафовать женатиков за флирт с коллегами

Ранее общественники призвали ввести штрафы за измены в браке и брошенных детей. Если инициативу одобрят, то изменщики будут платить за свои похождения на стороне 20 тысяч рублей.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar