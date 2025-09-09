Хлопай ресницами и взлетай: Учёные назвали главный признак «несерьёзной» женщины

Исследователи выдвигают гипотезу, что длина ресниц может служить не только украшением, но и сигналом в поведении. Учёные отмечают, что для подтверждения этой идеи необходимы дальнейшие исследования, в том числе эксперименты с фотографиями мужчин и в более естественных условиях.