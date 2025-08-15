Встреча Путина и Трампа
15 августа, 02:00

В России предлагают штрафовать за измену в браке и брошенных детей

Штрафовать супругов за измену в браке на 20 тысяч рублей предложил в беседе с Life.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Также он предлагает ввести дополнительные штрафы, если у супругов есть дети.

По мнению общественника, для супругов необходимы меры ответственности. Особенно это касается тех, у кого есть дети. Тем более, если измена стала причиной развода. Бородин отмечает, что в России растёт число семей, где отцы уходят, бросив детей. После чего дети попадают в преступную среду.

«Предлагаю ввести штрафы: 15-20 тысяч рублей за измену, и 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребёнка. Если семья распалась по вине матери или отца, тот должен платить», — сказал эксперт.

Бородин привёл в пример европейские страны и ОАЭ, где за нарушение ответственности в браке налагаются крупные штрафы. Важно, чтобы родители полностью обеспечивали своих детей — от школы до дополнительных занятий — независимо от формы обучения, считает общественник.

Ранее Life.ru рассказывал, что депутаты планируют представить в Госдуму законопроект о штрафах за травлю в офлайн и в онлайн-среде, особенно детей. Документ включает предложение о создании отдельного состава правонарушений в КоАП под названием «травля».

Екатерина Хмелева
