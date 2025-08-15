В России предлагают штрафовать за измену в браке и брошенных детей

Штрафовать супругов за измену в браке на 20 тысяч рублей предложил в беседе с Life.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Также он предлагает ввести дополнительные штрафы, если у супругов есть дети.

Я сторонник семейных ценностей. У нас такого наказания нет — за измену, даже такой практики не было, значит, что всё-таки на сегодняшний день все символы семейной ценности обесценились. Захотел — женился, захотел — развёлся, захотел — бросил детей. Виталий Бородин глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией

По мнению общественника, для супругов необходимы меры ответственности. Особенно это касается тех, у кого есть дети. Тем более, если измена стала причиной развода. Бородин отмечает, что в России растёт число семей, где отцы уходят, бросив детей. После чего дети попадают в преступную среду.

«Предлагаю ввести штрафы: 15-20 тысяч рублей за измену, и 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребёнка. Если семья распалась по вине матери или отца, тот должен платить», — сказал эксперт.

Бородин привёл в пример европейские страны и ОАЭ, где за нарушение ответственности в браке налагаются крупные штрафы. Важно, чтобы родители полностью обеспечивали своих детей — от школы до дополнительных занятий — независимо от формы обучения, считает общественник.