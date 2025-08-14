Штраф до полумиллиона: В России предложили наказывать за травлю в школе и интернете

Депутаты от ЛДПР намерены внести на рассмотрение Госдуму законопроект, предусматривающий административную ответственность за травлю граждан, особенно детей, как в реальной жизни, так и в Интернете. Документ предполагает включение в КоАП отдельного состава правонарушений под названием «травля».

По данным газеты «Известия», в распоряжении которой оказался законопроект, под «травлей» будет пониматься «систематическое унижение чести и достоинства другого лица», включая его публичную дискредитацию в Сети. Новая инициатива направлена на защиту не только детей, но и взрослых, которые могут столкнуться, например, с буллингом со стороны коллег.

При этом, если обидчиком окажется лицо младше 16 лет, то ответственность за его действия ляжет на плечи родителей или опекунов. Парламентарии предложили за травлю для физических лиц установить штраф в размере от 10 тысяч до 50 тысяч, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.