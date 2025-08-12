7 жертв буллинга: Этих звёзд травили в школе, а они «уделали» хулиганов, добившись популярности

Слово «буллинг» отлично переводится на обычный русский язык. Это новый молодёжный жаргонный вариант слова «травля». Данное явление встречается в школе, в колледже, в университете, на работе, на службе и даже в Интернете. Последнее — это кибертравля (кибербуллинг). Пострадать от моббинга (ещё один синоним) может любой. Даже тот, кто когда-то травил одноклассников сам. В материале мы расскажем о звёздах, которые пережили школьную травлю, нашли в себе внутренние силы отпустить прошлое, а потом стали знаменитыми назло всем школьным хулиганам.

Анна Седокова

Анна Седокова только спустя десятилетия решилась рассказать о травле в школьные годы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

В такое трудно поверить, но «рыженькая из «ВИА Гры» подвергалась в школе травле за... внешность! Анна Седокова призналась в этом не сразу. Чтобы «разворошить» прошлое, понадобились годы блистательной звёздной карьеры. Напомним, что в 2000 году Анну не взяли в откровенный музыкальный коллектив только из-за возраста: ей было всего 17 лет. Зато в 2002-м, когда «ВИА Гре» потребовалась третья участница, Седокову позвали первой. И только в 2019 году звезда рассказала, что в школе её не брали в компании, дразнили, Анна была самой непопулярной девочкой в классе. Трудно поверить в то, что травля была из-за внешности, настоящими причинами были одежда и бедность семьи. Зато теперь вся Россия может узнать, какую школу ненавидела одна из главных певиц нулевых и десятых.

Niletto (Данил Прытков)

Niletto на самом деле зовут Данилом Прытковым. Он тоже столкнулся с буллингом. Фото © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В отличие от случая с Анной Седоковой, травля Niletto началась как раз из-за одежды. Музыканта на самом деле зовут Данил Прытков. Он рос в Тюмени в семье рабочих. Компьютер у него появился позже, чем у других одноклассников. И школьная учительница вела себя весьма странно. По словам Данила, однажды она назвала его «лохом» при всём классе — за одежду. А доклад юного Niletto про насекомых, который мальчик делал от руки, педагог раскритиковала. Она поставила Данилу двойку просто за то, что у его семьи не было компьютера. Наверное, этой учительнице сейчас очень стыдно каждый раз, когда Niletto даёт концерты в Тюмени.

Саша Бортич

Актриса Саша Бортич тоже проходила через это. Через травлю в школе. Они всегда выбирают тех, кого считают уязвимыми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bortich

Актриса Александра Бортич играла в фильмах «Духless-2» и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». Из сериалов — «Обычная женщина», «Топи», «Фишер»... В 2021 году актриса стала попечителем благотворительного фонда «Шалаш», направленного на борьбу с детской агрессией. У неё самой есть истории о буллинге. В отличие от одноклассников, Саша гоняла на скейте, слушала рок и носила футболки с любимыми группами. Если её пытались задеть словом, она ёмко и метко унижала в ответ. Но в ход шли не только слова. Была даже драка. На выпускном вечере одноклассник позволил себе ударить девушку по лицу. Теперь Саша востребованная актриса, а этот одноклассник... Никто не подскажет, где он?

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич тоже пережила эпизоды школьной травли, задействованы были даже учителя. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakhilkevich

Анна Хилькевич, знаменитая актриса, которая играла Машу в сериале «Универ», тоже сталкивалась с травлей во время обучения в средней общеобразовательной. Больше всего ненависти она получала от учительницы по физкультуре. Звезда называет педагога «женоненавистницей», поскольку её недовольство было направлено только на девочек. Не повезло и с учительницей по мировой художественной культуре. Вместо того чтобы учить детей рисовать, она обсуждала внешние данные своих учениц, например фигуры. Школа в начале нулевых была очень суровым местом.

Ани Лорак

Как можно травить Ани Лорак?! И тем не менее её тоже пытались в школе забуллить. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Ани Лорак, известная певица, поэтесса, саунд-продюсер и телеведущая, тоже столкнулась с буллингом. По собственным словам, у неё были проблемы с родителями, они органично вплетались в школьную травлю. Ситуация усугублялась тем, что Лорак училась в школе-интернате. Теперь Ани Лорак — звезда масштаба всей русскоязычной части планеты. К сожалению, это не помогло её дочери, Софии, избежать буллинга. В прошлом году подросток выложила свою детскую фотографию и сопроводила её признанием: одноклассники травили её за внешность, рост, вес и фамилию.

Лариса Баранова

Актриса Лариса Баранова тоже сталкивалась с ненавистью одноклассников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lara__baranova

Лариса Баранова — известная актриса. Она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Универ», «СашаТаня», «Райцентр», «Развод по расчёту». Всего два года назад она призналась в том, что столкнулась с травлей в школе. Баранова рассказывала, что была «тихой и забитой» девочкой. Одноклассники били её, детей никто не останавливал. Поводами для травли были внешний вид, худощавое телосложение, одежда... Лариса заявляет, что у неё нет никаких ментальных проблем после школы, она даже благодарна тем, кто её буллил. С травлей будущей актрисе помогли справиться мама и папа — учительница русского языка и рок-музыкант. Баранова соболезнует своим одноклассникам, потому что у них не было таких добрых родителей.

Вера Брежнева

Даже Вера Брежнева почему-то сталкивалась с буллингом, это не поддаётся разуму. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

Вера Брежнева в ответ на вопросы подписчиков из социальных сетей поделилась глубоко личной историей. Оказывается, бывшая участница «ВИА Гры» тоже ссорилась с одноклассниками, была ими травима, а помогала пережить это только поддержка от родителей дома. Брежнева особенно отмечала, что буллили её не за внешность, а за бедную одежду. Кажется, это самая популярная причина для школьной травли.