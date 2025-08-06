Отказали в приёме в школу? Куда жаловаться, чтобы быстро решить проблему 1 сентября 2025 года — день, когда школы откроют двери для новых первоклассников. Но бывают и ситуации, когда учебные заведения отказывают в приёме. Когда это происходит и что делать в такой ситуации — в материале Life.ru. 6 августа, 10:01 Ребёнка не приняли в школу — что делать и куда обращаться. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Freepik / KamranAydinov, freepik, wayhomestudio, gstudioimagen

Запись в 1-й класс в 2025 году: сроки, этапы и документы для зачисления

Зачисление будущих первоклассников в школу производится в два этапа. С 1 апреля по 30 июня 2025 года документы принимают у тех, кто временно или постоянно прописан в закреплённом за школой районе. В этот период в первый класс также записывают детей, которые имеют первоочередное право стать первоклассниками. К этой категории относят детей военнообязанных: представителей полиции, ФСИН, МЧС, службы судебных приставов, пожарной охраны. Преимущества имеют дети из многодетных семей, братья и сёстры которых уже посещают учебное заведение, а также инвалиды и сироты. С 6 июля по 5 сентября 2025 года зачисляют всех остальных желающих.

Как записать ребёнка в школу через «Госуслуги» и МФЦ: полный список документов

Школа обязана зачислить на обучение детей от 6,5 до 8 лет. Зачисление организовано через «Госуслуги» или mos.ru. Потребуются следующие документы:

паспорт одного из родителей или опекунов;

заявление, заполненное по форме;

свидетельство о рождении будущего ученика первого класса;

СНИЛС ребёнка;

медкарта по форме № 026/у (потребуется к началу обучения);

документ о регистрации по месту проживания.

Если родители являются военнослужащими, прилагают подтверждение статуса. Иностранцы подают заявление и документы на русском языке или с нотариальным переводом.

На mos.ru документы подают жители Москвы и Подмосковья. При оформлении заявления можно выбрать до трёх школ: одна из них должна быть организацией территориального прикрепления, две другие — по выбору. Механизм оформления заявления схож с механизмом «Госуслуг»: выбирают учебное заведение, делают запрос и дожидаются приглашения. Другие методы подачи заявления:

прийти в школьную приёмную комиссию лично;

отправить письмо с уведомлением, воспользовавшись услугами Почты России;

переслать заявление письмом на электронный адрес школы;

сформировать заявку через МФЦ.

Ребёнка не берут в школу? Законные способы решить проблему

Причины, по которым ребёнка не принимают в школу, перечислены в законе «Об образовании». Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Бывает, что ребёнка не приняли в школу: что делать и куда обращаться в этой ситуации? Определим причины отказа и пути выхода из положения.

7 причин отказа в приёме в школу — как проверить законность?

Вот причины, по которым отказывают:

Нарушены возрастные границы: ребёнок младше 6,5 или старше 8 лет.

Родители не уложились в положенные сроки подачи заявлений.

Школа переполнена, в начальных классах нет мест.

нет мест. Обнаружены ошибки в документации, каких-то бумаг не хватает.

Будущий ученик зарегистрирован в другом микрорайоне.

Ребёнок отличается неадекватным поведением, ему требуется помощь психолога. К примеру, на него уже поступали жалобы родителей детей с подготовительного отделения.

Уровень подготовки претендента на обучение не соответствует требованиям школы (это касается спортивных, математических учебных заведений, школ с художественным уклоном).

С официальными причинами отказов можно ознакомиться в ст. 67 ФЗ № 273 «Об образовании».

Жалоба на отказ в приёме в школу: куда писать и как составить заявление

Для начала обращаются в исполнительный орган — районный Департамент образования, чтобы добиться оформления в нужное учебное заведение или воспользоваться альтернативным вариантом. Предложить поступить в другую школу госорганы могут только в следующих случаях:

если проверены все первые классы, нет мест даже по прописке;

нет возможности перевести всех учеников в более просторное помещение и увеличить количество парт;

не получается изменить порядок организации занятий, например, чтобы ученики постоянно находились в большом классе, а учителя приходили к ним;

в списках учащихся отсутствуют ученики, не проживающие в микрорайоне, который относится к данной школе.

На практике после обращения в муниципальные органы зачисление ребёнка в первый класс проходит довольно быстро. Если мест в выбранных учебных заведениях всё же нет, этот факт необходимо проверить. Можно составить обращение в Рособрнадзор, это высший орган контроля над образованием, или прокуратуру — для проверки законности действий представителей школы.

Нет мест в школе? Как добиться зачисления через Департамент образования

Если ребёнку отказали в приёме в школу из-за отсутствия мест, необходимо написать жалобу и попросить предоставить альтернативу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Эта причина является самой распространённой. Обычно мест нет в школах с хорошей репутацией, куда стремятся отдать детей большинство родителей. Не стоит волноваться, если отказали в приёме в учебное заведение. Пошаговые действия помогут исправить положение дел.

Шаг 1. Запросить письменный отказ в зачислении в школу. Документ ключевой, он станет основанием для дальнейших действий.

Шаг 2. Обратиться в районный отдел образования с заявлением. К нему прикладывают копии отказа, свидетельства о рождении, документа о регистрации. Представители отдела обязаны найти для ребёнка место в образовательном учреждении.

Шаг 3. Подать жалобу в государственные органы надзора.

Как правильно написать жалобу на школу: образец и порядок подачи

В шапке документа указывают название ответственного органа, контакты, сведения о ребёнке.

Описательная часть содержит сведения о том, куда и как подавали заявление, какой был получен ответ. Здесь же указывают причины, по которым родитель считает отказ незаконным.

Мотивировочная часть включает ссылки на законодательство, например на закон «Об образовании», конституцию.

В требовательной части просят провести проверку действий ответственных лиц и зачислить ребёнка в первый класс в этой или другой школе.

Срок рассмотрения заявления — 30 дней.

Как гарантированно устроить ребёнка в школу: советы от юриста

Если не приняли в школу по прописке или из-за нехватки мест, не стоит сидеть сложа руки. Процесс подачи заявления пройдёт гладко, если заранее подготовиться и не пропустить сроки приёма заявлений образовательными учреждениями. Опоздание всего лишь на один день может лишить ребёнка приоритетного зачисления в первый класс. Стоит заранее подготовить документы, которые мы уже перечисляли в статье, и проверить, чтобы в них не было ошибок. Все обращения должны быть задокументированы, обязательно нужно делать копии заявлений, сохранять уведомления о вручении. Если предлагают другое учебное заведение, то оно должно соответствовать требованиям:

расстояние от школы до дома в городе — не более 500–800 м;

в сельской местности — не более 1 км;

если школа находится дальше, должен быть организован транспорт.

Главное — не бояться отстаивать свои права и действовать последовательно. Государство обязано определить место для учёбы первоклассников, даже если потребуется организовать дополнительный класс или принять другие меры.

Авторы Екатерина Субботина