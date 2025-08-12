«Хочется их всех ***** послать»: Волочкова недовольна запретом мата в соцсетях

Депутаты Госдумы, похоже, ищут новые способы занять время, раз заговорили о запрете нецензурной лексики на интернет-платформах и в соцсетях. Такое мнение в беседе с 360.ru высказала известная балерина Анастасия Волочкова.

Она отметила, что в стране ещё хватает нерешённых политических вопросов, а парламентарии тем временем сосредоточились на попытках ограничить мат в речи обычных граждан. К тому же, по её словам, они и сами не без греха.

«Они сами как сапожники ругаются, сами бухают, снимают проституток и потом людям простым пытаются запретить ругаться матом вы знаете их всех [подальше] хочется послать», — сказала Волочкова.