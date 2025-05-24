Матерный вопрос: В Госдуме размышляют насчёт двадцатикратного повышения штрафов за мат

Перспектива ужесточения наказаний за использование ненормативной лексики в публичных местах должна быть, прежде всего, взвешена общественным мнением. Такую позицию озвучил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с RT.

По мнению парламентария, инициатива ввести штрафы за мат в общественных местах найдёт широкий отклик и поддержку среди граждан. Он подчеркнул необходимость проведения всесторонних дискуссий и опросов, где свою точку зрения смогут выразить профильные ведомства, экспертное сообщество и сами жители. Предложение о двадцатикратном увеличении существующих штрафных санкций вызывает у Колунова серьёзные сомнения, поскольку для столь радикальных изменений требуются неоспоримые обоснования.

Депутат напомнил, что действующее законодательство уже предусматривает наказание за сквернословие: штраф варьируется от 500 до 1000 рублей. Если и стоит пересматривать эту сумму, то, по его словам, лишь с учётом инфляции, ведь размер санкций по статье 20.1 КоАП не менялся с 2007 года. Кроме того, за подобное правонарушение может грозить и административный арест сроком до 15 суток, что само по себе является весьма серьёзной мерой.