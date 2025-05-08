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Регион
8 мая, 00:25

Депутат Аксёненко: ГД рассмотрит инициативу об увеличении штрафов за мат весной

Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума. Обложка © Life.ru

Инициатива об ужесточении наказания за использование ненормативной лексики в общественных местах и в Интернете может быть вынесена на обсуждение межфракционной комиссии Госдумы по вопросам защиты русского языка в рамках весенней сессии. Об этом сообщил депутат Александр Аксёненко.

«Рассчитываю, что до конца этой сессии внесём данную инициативу на рассмотрение», — цитирует депутата РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что основной задачей данной инициативы является не наказание «на пустом месте», а обеспечение защиты тех, кто сталкивается с нарушениями общественного порядка из-за нецензурной лексики. В рамках предложения предлагается увеличить штрафы: для физических лиц — до 10-20 тысяч рублей, а для юридических — в несколько раз больше. На данный момент административное наказание за подобные нарушения предусмотрено статьёй 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Штрафы по ней варьируются от 500 до 1000 рублей.

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А ранее москвичку оштрафовали на 5 тысяч рублей за использование нецензурной брани в письме, направленном в ГБУ «Жилищник района Щукино». Женщина также отправила аналогичное сообщение в управляющую компанию, где к её жалобе отнеслись более снисходительно.

Тимур Хингеев
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