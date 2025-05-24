В Госдуме после слов Шнурова вновь подняли вопрос о возможном запрете мата

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров привлёк внимание главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова. Музыкант, анонсируя свои концерты в Новосибирске, заявил о способах законного употребления нецензурных выражений на публике — вся группа подпишет специальный документ и заплатит за мат на концерте. Теперь в Госдуме начали обсуждать вопрос о полной запрете нецензурных выражений в публичной плоскости.

«Анонсируя свои концерты в Новосибирске, Шнуров на всю страну объявил, как законно употреблять нецензурные выражения на публике — несомненно он дал очередной повод, чтобы поднять вопрос о запрете мата в публичной плоскости», — сказал депутат в беседе с РИА «Новости».

Гаврилов обратил внимание на то, что Шнуров объявил о концерте непосредственно перед празднованием Дня славянской письменности и культуры, а также началом новосибирского форума, посвящённого роли русского языка в обеспечении национальной безопасности и суверенитета. На этом форуме участники дискутировали о сохранении и развитии русского языка в условиях усиливающегося влияния глобализации и иностранных заимствований.