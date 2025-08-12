Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:33

Кушанашвили жестко прошёлся по Диброву, которого бросила «Миссис Россия» ради друга семьи

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 1dbrov, otar.kushanashvili

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 1dbrov, otar.kushanashvili

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал развод Дмитрия Диброва с супругой Полиной, назвав их союз изначально обречённым.

«Жалко Диброва, с одной стороны. А с другой — барышня на 30 лет младше него, ну чего ты ждал? Разные галактики! Наверное, он её достал. Это отвратительный интимный эксцесс», — заявил он в своём Telegram-канале.

По словам Кушанашвили, обладательница титула «Миссис России-2017» устала от мужа. Сейчас 36-летняя модель находится в центре скандала: она завела роман с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком, который ради неё подал на развод.

Любимый омлет Диброва сделал Товстик. Кто по деньгам и силам потянет красотку Полину?
Любимый омлет Диброва сделал Товстик. Кто по деньгам и силам потянет красотку Полину?
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar