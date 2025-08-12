Кушанашвили жестко прошёлся по Диброву, которого бросила «Миссис Россия» ради друга семьи
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 1dbrov, otar.kushanashvili
Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал развод Дмитрия Диброва с супругой Полиной, назвав их союз изначально обречённым.
«Жалко Диброва, с одной стороны. А с другой — барышня на 30 лет младше него, ну чего ты ждал? Разные галактики! Наверное, он её достал. Это отвратительный интимный эксцесс», — заявил он в своём Telegram-канале.
По словам Кушанашвили, обладательница титула «Миссис России-2017» устала от мужа. Сейчас 36-летняя модель находится в центре скандала: она завела роман с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком, который ради неё подал на развод.