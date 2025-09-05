Мессенджер MAX
5 сентября, 11:10

«Нравственный бизнес»: В России хотят штрафовать женатиков за флирт с коллегами

Депутат Иванов: Женатых сотрудников следует штрафовать за флирт с коллегами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

В России могут ввести жёсткие санкции для женатых сотрудников, позволяющих себе флирт на рабочем месте, поскольку это разрушает семейные устои и наносит вред самому институту брака. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, слова которого приводит NEWS.ru.

Политик обращает внимание на тревожную тенденцию: служебные романы между женатыми коллегами часто приводят к разводу и семейным драмам. В итоге страдают дети, лишаясь поддержки родителей, а работодатели несут не только экономические потери, но и социальную ответственность за моральный климат в коллективе.

Иванов предлагает применять к нарушителям меры дисциплинарного воздействия — от штрафов и выговоров до увольнения. По его мнению, подобные санкции станут инструментом борьбы с аморальным поведением, которое дискредитирует репутацию компании.

«Бизнес должен быть не только прибыльным, но и нравственным. Мы обязаны создать все условия, чтобы оградить сотрудников от искушений и сохранить их семьи. Это вопрос национальной безопасности и демографического будущего страны. Помешать развалу семьи — долг каждого ответственного работодателя», — заключил политик.

Ранее в России предложили штрафовать супругов за измену в браке на 20 тысяч рублей. При этом объём штрафа будет увеличен, если у пары есть дети, поскольку для них спровоцированный супружеской неверностью развод может стать моральной травмой.

