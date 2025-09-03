Что на самом деле люди ищут в изменах: Психолог раскрыла 5 причин неверности, и секса тут нет

Измена всегда ассоциируется с предательством и потерей доверия. Однако, если смотреть глубже, часто за неверностью своей второй половинки стоит не просто страсть или случайность. Нередко это решение становится ответом на внутренний кризис человека, на неосознанное закрытие потребностей, которые по тем или иным причинам не находят отклика в существующих отношениях. Чаще всего это поиск, но не новой любви, а совсем другого.

Поиск себя

Как рассказывает Life.ru кандидат психологических наук и психолог Елена Ярикова, порой измена может быть связана с попыткой восстановить связь с самим собой. «В повседневной рутине, среди ролей супруга, родителя, коллеги, подчинённого человек может утратить чувство собственной уникальности. Некоторые говорят: «Я словно снова почувствовал себя живым!» Это не столько бегство к другому человеку, сколько бегство от утраты контакта с собой», — говорит эксперт.

Поиск значимости

Часто в корне проблемы не нехватка чего-то в интимных отношениях, а дефицит внимания и признания. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Каждому, как продолжает эксперт, важно чувствовать, что его ценят, им восхищаются, видят в нём большее, чем привычную фигуру рядом, понимают потенциал и так далее. Если в паре слова поддержки и нежности звучат редко, внимание другого человека может восприниматься как источник, который закрывает эту потребность.

Поиск свободы

Иногда в долгих отношениях, особенно с высокой степенью ответственности и быта, у человека может возникнуть ощущение, что он потерял возможность выбора. «Связь на стороне словно возвращает контроль над собственной жизнью, ведь продиктована идеей: «Я всё ещё могу сам решать». Стоит отметить, что ощущение это часто временное и обманчивое», — рассказывает Life.ru эксперт.

Поиск «лекарства»

Для некоторых измена становится инструментом, который помогает справиться с внутренней болью. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Причиной боли, со слов психолога, может быть накопившаяся усталость, чувство одиночества и отсутствие взаимопонимания в отношениях. Человек на стороне воспринимается как «лекарство» от гнетущих чувств. Но правда в том, что это лишь временно приглушает боль, а не решает истинные проблемы.

Поиск успокоения

Кандидат психологических наук говорит, что «иногда измена — это уход от внутреннего кризиса». Часто он связан с возрастными изменениями и боязнью старения. Интрижка становится попыткой доказать себе собственную привлекательность и желанность, а также скрыться от боли и страха. Интерес противоположного пола используется как аргумент в вопросе: «Я в порядке?».

Итог: измена — это новый поворот или точка разрыва?

Иногда измена становится концом отношений, ведь пострадавший партнёр понимает, что доверие утеряно безвозвратно. Но бывает и иначе: она открывает дверь к разговорам, которые годами откладывались, и словам, которые боялись говорить друг другу. Партнёры начинают обсуждать то, что долгое время было спрятано за молчанием, — обиды, одиночество, усталость, потребности.

Для некоторых это шанс выстроить новые правила взаимодействия и вернуть в отношения настоящую близость, а для кого-то — двигаться дальше. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог