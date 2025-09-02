Психолог объяснила, что мешает современным мужчинам и женщинам создать крепкую семью
Психолог Русинова: Современные мужчины не ориентируются на семью
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В современном мире становится всё сложнее найти любовь и построить здоровые отношения, полагает семейный психолог Елена Русинова. Она раскрыла негативную тенденцию, в рамках которой женщины становятся независимыми и самодостаточными и перестают нуждаться в отношениях. Аналогичный эффект наблюдается и у мужчин.
«Люди перестают быть способны к близости, к взаимной ответственности. Пассивные мужчины выращены сильными женщинами, но у каждого в паре своя роль», — заявила собеседница «Радио 1».
По её словам, когда женщина считает, что мужчина не справляется со своими обязанностями, она берёт на себя все заботы, что в итоге вызывает разочарование. Причина в том, что люди потеряли свою индивидуальность: у мужчин отсутствуют ориентиры в сторону семьи, а у женщин их слишком много.
«Женщина ищет мужчину, как правило, не со зрелыми чувствами, а того, кто позволяет ей удовлетворять потребности», — заключила эксперт.
