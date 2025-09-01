«Бил в живот во время беременности»: Россиянка сбежала от мужа-изверга после 17 лет мучений

Россиянка на протяжении 17 лет находилась в отношениях с мужчиной, который её избивал и подвергал психологическому насилию. Только недавно женщине удалось сбежать от изверга. Сейчас она находится в кризисном центре и пытается оформить развод. Собеседница портала «Страсти» отметила, что впервые столкнулась с гневом мужа, когда забеременела первым ребёнком. Он вышел из себя, узнав, что его планы рушатся из-за появления малыша.

«Он несколько раз ударил меня кулаком по лицу, разбил губу, скулы и оставил синяк под глазом. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать», — призналась женщина.

После этого она сбежала к своему брату, но вскоре вернулась к мужу ради будущего ребёнка. В первые месяцы после возвращения супруг вёл себя нормально и не проявлял агрессии, однако после рождения малыша насилие возобновилось. Конфликты возникали даже по мелким поводам, но Анастасия наивно полагала, что такое случается во многих семьях. По её словам, особенно агрессивным муж стал во время третьей беременности. На девятом месяце он ударил её в живот.

«В три часа ночи муж, будучи пьяным, постучал в спальню, где спали я и наши дети. Я вышла, чтобы он никого не разбудил. Муж схватил меня за горло, начал орать, оскорблять, а затем и избивать», — рассказала жертва домашнего тирана.