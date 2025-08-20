Плейбой, педофил, тиран: Украинского актёра обвиняют в насилии сразу три девушки

Национальная полиция Украины начала официальное расследование против артиста «Театра на Подоле» Константина Темляка после обвинений в домашнем насилии, выдвинутых его бывшей возлюбленной. Силовики сообщили, что его подозревают также в вымогательстве интимных фото несовершеннолетней.

Темляк пьяный ломится в дверь к соседу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ solovieva.nasty

Фотограф Анастасия Соловьева опубликовала переписки и видео с Темляком. По её словам, четыре года она испытывала моральное и физическое давление: постоянные упрёки, агрессивные выпады, подозрения в неверности и оскорбления — зачастую в состоянии алкогольного опьянения.

Скандал получил новое развитие после признаний певицы под псевдонимом Moonmanita. Она рассказала, что ещё в 15 лет получила от актёра непристойные сообщения с просьбами поделиться интимными фото, а также предложения устроить сексуальные игры втроём. Он был в курсе, сколько ей лет.

Ещё одна экс-возлюбленная Темляка заявила о серьёзном физическом насилии — актёр якобы вывихнул ей кисть до трещины. Кинематографическая академия публично осудила поведение актёра. Сам Константин признал свою вину и выразил сожаление, попросив прощения у пострадавших и общественности.

