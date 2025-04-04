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4 апреля, 16:16

«Разбитая психика и разочарование в мужчинах»: Назван главный виновник женского одиночества

Телеведущая Михейчик: Сериалы делают женщин одинокими

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сериалы делают женщин одинокими, полагает телеведущая Маруся Михейчик. По её словам, сценаристы создают в кино нереалистичные истории, которые очень нравятся зрителю. В итоге представительницы прекрасного пола в отношениях с мужчинами начинаю ориентироваться на экранные образы.

Например, в кино женщины сталкиваются с токсичными мужчинами и меняют их к лучшему. Однако в реальности агрессоры, манипуляторы, газлайтеры и абьюзеры не становятся ласковыми и заботливыми, если осыпать их любовью, подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».

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«Когда что-то идет не так, они не уходят – ведь в сериалах героиня тоже терпела и боролась за любовь. Результатом такого поведения становятся разбитая психика, годы в терапии и разочарование в мужчинах», — заявила телеведущая.

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Ранее МВД выявило новую схему мошенничества, косвенно связанную с российским кино. По данным ведомства, аферисты оформляют на граждан кредиты, приглашая их принять участие в съёмках фильмов в качестве актёров массовки.

Борис Эльфанд
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