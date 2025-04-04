«Разбитая психика и разочарование в мужчинах»: Назван главный виновник женского одиночества

Сериалы делают женщин одинокими, полагает телеведущая Маруся Михейчик. По её словам, сценаристы создают в кино нереалистичные истории, которые очень нравятся зрителю. В итоге представительницы прекрасного пола в отношениях с мужчинами начинаю ориентироваться на экранные образы.

Например, в кино женщины сталкиваются с токсичными мужчинами и меняют их к лучшему. Однако в реальности агрессоры, манипуляторы, газлайтеры и абьюзеры не становятся ласковыми и заботливыми, если осыпать их любовью, подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».

«Когда что-то идет не так, они не уходят – ведь в сериалах героиня тоже терпела и боролась за любовь. Результатом такого поведения становятся разбитая психика, годы в терапии и разочарование в мужчинах», — заявила телеведущая.