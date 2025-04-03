«Добрые друзья обещают помочь»: Психолог объяснил, как женщин завлекают в проституцию

Криминал для завлечения женщин в проституцию использует страх людей перед полицией и недоверие к ней. Преступники зачастую корчат из себя добрых «папочек» или друзей, которые якобы готовы поддержать, защитить и помочь заработать. На самом же деле все происходит с точностью до наоборот. Об этом заявил психолог, лектор общества «Знание» Андрей Зберовский.

«Между тем, кинематограф десятилетиями показывает плохих продажных полицейских и хороших бандитов, а молодежь ориентируется именно на хороших преступников», — обратил внимание собеседник РИА «ФедералПресс».

Кроме того, по его словам, в фильмах, новостях и социальных сетях последние тридцать лет транслируется так называемый эффект «золушки-проститутки», когда девушка, занимающаяся проституцией, однажды встречает богатого мужчину, который становится её спасителем и дарит счастливую жизнь. Это создает у девушек ложное ощущение, мол, все проститутки рано или поздно выйдут замуж за состоятельных мужчин.

Также эксперт отметил, что в зоне риска оказываются неполные семьи, которые не могут обеспечить девушке достойный уровень жизни или защитить от трудностей. В таких случаях проституция воспринимается как «путёвка в жизнь», возможность вырваться из нищеты и переехать в крупные города.

Психолог призвал активнее демонстрировать эффективность и честность полиции через социальную рекламу. По его словам, победить проституцию невозможно до тех пор, пока криминал доминирует в сфере пиара. Также специалист отметил важность рекламы телефонов доверия полиции и бесплатных психологов.