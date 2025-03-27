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27 марта, 09:31

Ставший бездомной женщиной певец Оскар занимается проституцией в Нью-Йорке

Mash: Бездомный певец Оскар стал уличной проституткой в Нью-Йорке

Певец Оскар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scarlettlaqueenpage

Певец Оскар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scarlettlaqueenpage

Бывший российский певец Оскар, объявивший себя трансгендерной* женщиной и взявший псевдоним Скарлетт Ля Куин, сейчас занимается проституцией в Нью-Йорке. Об этом сообщает Mash, публикуя соответствующее видео с артистом.

По данным телеграм-канала, за услуги певец берёт немного — всего 6 долларов, чтобы хватало на сигареты и алкоголь. Клиентов автор поп-хита нулевых «Между мной и тобой» находит на улице. Оскар также не против спеть песни и сыграть на гитаре, правда, исполняет он треки Ланы Дель Рей, а не свои.

В январе поклонники купили бездомному артисту спальник и тёплую одежду, однако он отказался от этого. Оскара интересует лишь алкоголь. При этом пособие от государства транс* не снимает и зарабатывает проституцией.

Певец Оскар стал женщиной и бомжует на Брайтон-Бич: Life.ru узнал о судьбе звезды нулевых
Певец Оскар стал женщиной и бомжует на Брайтон-Бич: Life.ru узнал о судьбе звезды нулевых

Ранее Оскар признал, что в России сейчас намного лучше, чем в Америке. Он обвинил американцев в нетолерантности. Сбежавший артист заявил, что его лишили жилья после того, как он стал называть себя женщиной. По словам его друга Александра, в начале сентября певцу начали помогать с донатами и оформлением жилья, но тот просто не захотел возиться с документами.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Алена Пенчугина
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