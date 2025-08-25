Почему вещи умерших опасны и как себя защитить: Что можно и нельзя делать с одеждой покойного

Вещи покойных опасны. Мы чувствуем это нутром, знаем это по данным науки. Например, если человек скончался от лихорадки Эбола, его вещи лучше не трогать. С ковидом — то же самое. Но бывают же случаи, когда человек ничем заразным не болел, просто умер от старости либо же по трагическому стечению обстоятельств. Какую опасность представляют вещи покойных в эзотерическом смысле? Попробуем объяснить.

Чем опасны вещи покойных

Когда кто-то умирает, на его имуществе остаются энергетические следы. Едва заметные отблески жизни этого человека. Отпечатки его характера. Если скончался озлобленный жизнью человек, всё становится ещё сложнее. Если человек скончался от насилия, то энергетический след смерти будет очень тяжёлый. Кроме того, есть причина, по которой всё имущество погибшего конунга скандинавские викинги старались хоронить вместе с ним.

Эта причина заключается в энергетической привязке. Вещи покойного, оставшиеся в мире живых, могут заставить его задержаться тут. В этом случае умерший превратится во враждебную сущность, будет атаковать окружающих, даже родных. Это было особенно важно во времена язычников — без своих пожитков, например, не отправишься в Вальгаллу. Зато разрушишь жизнь буквально всей деревне, помешаешь успеху следующего морского похода. А единственный способ взять их с собой — это упокоиться вместе с ними.

Позже установились христианские традиции погребения. Согласно им, душа находится на земле в течение трёх дней после смерти. Потом человека можно хоронить. Но как вещи по-христиански похороненного человека могут вам навредить? На таких вещах всё равно будет отпечаток жизни человека. Если он страдал, эти муки могут передаться и вам. Кроме того, в таких вещах могут содержаться негативные программы, индивидуальные или же родовые. Например, кольцо, которое «заряжено» на безбрачие. Или ещё что похуже.

Что нельзя делать с вещами покойного

Что ни в коем случае нельзя делать с вещами покойного? Фото © «Шедеврум»

Получается, такие энергетически заряженные предметы — это сильный артефакт, прямо как в компьютерной игре. Ну и после таких историй к вещам покойного, пожалуй, даже прикасаться страшно. Но с ними всё равно что-то надо делать, чтобы эта энергетика не отравила жизнь вам и вашей семье. Сначала стоит рассказать о том, чего с вещами умершего ни в коем случае делать не надо.

Носить самому вещи умерших нельзя

Носить вещи умерших самому — этого нельзя делать ни в коем случае. Если вы надеваете одежду покойного, вы как бы «становитесь им», то есть перенимаете вообще весь энергетический осадок, что был, скажем, на куртке или рубашке. Боль, предсмертная агония, страдания от болезни, в случае насильственной смерти — вообще невообразимые муки. Параллельно вещи умершего могут передать страшное проклятие не только вам, но и всей семье, всему роду, дойти в том числе до правнуков. Не стоит носить вещи покойных.

Нельзя продавать вещи умерших

Продавать вещи умерших по русским обычаям большой грех. Да ещё и дурная примета. Если вещи умершего были проданы чужим людям — такая нажива не принесёт удачи. Наоборот, это будут грязные деньги, часть энергетического следа от личности покойного и обстоятельств его смерти перейдут как на «бумажки», так и на «циферки» в банковском приложении. Что на них ни купи — всё будет приносить несчастья. Да и потратите вы их довольно быстро, скорее всего.

Выбрасывать вещи умерших нельзя

Нельзя выбрасывать вещи покойного. На это большой запрет. Во-первых, это проявление неуважения к человеку. Во-вторых, энергетический след никуда не денется. И наконец, категорически запрещено выбрасывать вещи сразу после смерти. Душа покойного находится в мире живых до похорон, но и после похорон проходят важные события в православном цикле поминовения. Если в такой важный период имущество умершего отправится на свалку, негативная энергия только усилится.

Что можно делать с вещами покойных

А что всё-таки можно сделать с вещами покойного? Есть множество вариантов. Фото © «Шедеврум»

Итак, главное, что нельзя делать с вещами умершего родственника или друга: носить самому, продавать, выбрасывать. Но есть и то, что с ними можно, а в некоторых случаях даже нужно сделать. Необязательно избавляться от всего: самые «тяжёлые» в энергетическом плане предметы — это постельное бельё и та одежда, в которой кто-то умер. Со всем остальным можно разобраться при помощи священников.

Раздать вещи умерших на помин души

Это добрая традиция, которая установилась по всей Руси после того, как у нас приняли православие. После смерти необязательно было теперь хоронить вещи вместе с покойником. Одежду раздавали на помин души. Друзья и родственники покойного приходили к его семье и просили какую-нибудь из его личных вещей или, например, рубаху на память. Обычно такой предмет держали дома и молились об упокоении души, глядя на него.

Отнести вещи умерших в церковь

Отнести вещи умерших в церковь — это всегда хорошо и благочестиво. Если не знаете, что делать с вещами покойного, церковь придёт на выручку. В храме одежда очистится от негативного энергетического следа потому, что само место — святое, к тому же священники произносят во время служб молитвы, окропляют помещение святой водой. После того как вещи побудут в церкви, их отправят нуждающимся. Нищим, беженцам, погорельцам. Энергетический след не перейдёт к этим людям, просто исчезнет.

Оставить на память

Оставить что-то из личных вещей умершего себе на память — это неплохая идея. Можете попробовать почистить энергетику, принести их в храм, когда будете относить туда то, что вам не нужно. К тому же годами наши предки хранили фотографии, драгоценности, часы — в общем, многие вещи могут быть оставлены на память. И это даже хорошо — душа покойного человека радуется каждый раз, когда вы вспоминаете о нём. Опять же, если у вас есть вещь умершего, можно молиться об упокоении его души гораздо усерднее.

Сжечь вещи умерших

Это тяжёлый процесс, и заниматься им следует только в крайнем случае. Если вещи пришли в состояние ветоши — с ними лучше расстаться по заветам наших предков. Если предметы с энергетической точки зрения тяжёлые — тоже. Постельное бельё, на котором человек умер, кровать или диван, одежда — всё это стоит сжечь. Ритуальные агентства могут проконсультировать вас по этому поводу. Не стоит заниматься разведением такого костра самостоятельно.

Как защитить себя от плохой энергии на вещах умершего

Как защититься от тяжёлого энергетического следа на вещах покойного? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Всё это замечательно, но перед тем, как отдавать вещи на помин души или в храм, их необходимо разобрать. Как защититься от негативного энергетического следа в таком случае? Есть ритуалы, которые можно исполнить непосредственно в процессе разбора вещей умершего. Откройте окно. Свежий воздух вынесет негативную энергию.

Зажгите церковную свечу и обойдите с ней комнату, пройдитесь по углам. Когда она догорит, можно начинать.

Помолитесь. Прочитайте «Отче наш». Молитву за упокой читать не надо, ведь до погребения душа ещё на земном плане.

Повяжите на пояс шерстяную нитку или же повесьте нательный крестик. Так делали наши предки, они защищали душу от негативных энергий.

Не ешьте еду и не пейте воду, пока разбираете вещи. Они впитывают в себя энергию.

Что делать с одеждой, в которой вы были на похоронах?

А как насчёт той одежды, в которой вы кого-то хоронили? Что с ней делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Сперва обязательно надо её постирать. Если эта одежда в хорошем состоянии, можно отдать через храм нуждающимся. Если нет, обычаи предписывают её сжечь. Опять же — не занимайтесь такими вещами самостоятельно. Нельзя носить потом эту одежду, также нельзя её хранить. А если не можете сжечь — можно выбросить, завяжите её в плотный пакет и отнесите куда-нибудь подальше от дома.