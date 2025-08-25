Всё поменялось: главные изменения ПДД и новые штрафы 2025, которые бьют по карману Оглавление Главные изменения в ПДД РФ в 2025 году: что нового в правилах Новые правила обгона в 2025 году: где теперь запрещено обгонять Новые правила для электросамокатов (СИМ) в 2025: скорость и где можно ездить Новые требования к пешеходным переходам у школ и садов: скорость и освещение Новые правила перевозки детей в автомобиле и такси с 2025 года Новые правила остановки и стоянки: где нельзя останавливаться из-за умных камер Новые правила использования фар и ДХО вне города в 2025 году Новые медицинские противопоказания к вождению в 2025: полный список Новые штрафы ГИБДД в 2025 году: таблица нарушений и сумм Штраф за опасное вождение в 2025 году: сколько теперь составляет Штраф за телефон за рулём в 2025 году: новые правила и сумма Штрафы за нарушение правил проезда перекрёстков: новая сумма Штраф за езду без полиса ОСАГО в 2025: новые размеры и проверка по базе РСА Новый штраф за движение по выделенной полосе Вопросы и ответы Что должно быть в автомобиле по правилам 2025 года: аптечка, огнетушитель, жилет Новые правила оплаты штрафов Камеры автоматической фиксации Автомобили на газе Новые правила для иностранных водителей Как подготовиться к новым правилам — советы эксперта Итоги: главное о новых правилах ПДД и штрафах в 2025 году Последние изменения и нововведения в правилах дорожного движения, новые штрафы ПДД и правила их оплаты, какие новые законы вступили в силу, что ждёт водителей в 2025 году — читайте в материале Life.ru. 24 августа, 22:01 ПДД в 2025 году — какие нововведения ждут водителей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

2025 год стал для российских водителей годом масштабных обновлений в сфере дорожного движения. Изменения коснулись и текста ПДД, и размеров штрафов, и порядка оплаты, и новых требований к оснащению автомобиля. Часть поправок вступила в силу с 1 августа 2025 года, другая вступит — с 1 сентября 2025 года, а некоторые нововведения заработают ближе к концу года. Всё это призвано повысить безопасность на дорогах, снизить аварийность и сделать контроль за нарушителями более эффективным.

Разбираем по пунктам, что именно поменялось в ПДД РФ в 2025 году, какие новые штрафы появились и что важно знать каждому водителю.

Главные изменения в ПДД РФ в 2025 году: что нового в правилах

Новые правила обгона в 2025 году: где теперь запрещено обгонять

Поправки в ПДД РФ в 2025 году запрещают обгон в зонах, где видимость ограничена менее чем на 100 метров, даже если нет сплошной линии. Запрет распространяется на участки с уклоном более 7% и на мостах с узкой проезжей частью.

Поправки в ПДД РФ 2025 запрещают обгон в зонах, где видимость ограничена менее чем на 100 метров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / osonmez2

Новые правила для электросамокатов (СИМ) в 2025: скорость и где можно ездить

Теперь владельцы СИМ (средств индивидуальной мобильности) обязаны передвигаться только по велодорожкам или обочинам при их наличии. Введена максимальная скорость для СИМ в черте города — 20 км/ч, а на тротуарах — 10 км/ч.

Новые требования к пешеходным переходам у школ и садов: скорость и освещение

С 1 сентября 2025 года пешеходные переходы вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений должны быть оборудованы дополнительным освещением и разметкой повышенной видимости. Водителям предписано снижать скорость до 30 км/ч за 50 метров до перехода.

Новые правила перевозки детей в автомобиле и такси с 2025 года

С 1 августа 2025 года была введена обязательная установка детских удерживающих устройств в такси для перевозки пассажиров младше семи лет. Для детей 7–11 лет допускается использование только сертифицированных бустеров и автокресел.

Новые правила остановки и стоянки: где нельзя останавливаться из-за умных камер

Введены дополнительные запреты на остановку в зонах действия умных камер с фиксацией. Даже кратковременная остановка в зоне, где она запрещена, фиксируется автоматически.

Новые правила использования фар и ДХО вне города в 2025 году

С 1 сентября 2025 года при движении вне населённых пунктов в светлое время суток обязательно использование ближнего света фар или дневных ходовых огней (ДХО). Штраф за нарушение — 500 рублей.

Новые медицинские противопоказания к вождению в 2025: полный список

С 1 сентября 2025 года будет действовать изменённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. В него добавили общие расстройства психологического развития, включая: аутизм, синдром Аспергера, синдром Ретта.

Также вместо узкого термина «ахроматопсия» теперь указаны «аномалии цветового зрения» — то есть все формы дальтонизма.

— Медики принимают решение, составляют свой проект, правительство утверждает. И если они считают, что так правильно, то и мы будем считать так, поскольку, видимо, наличие таких противопоказаний действительно может создать опасность для участников дорожного движения, — отметил в беседе с Life.ru член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

Новые штрафы ГИБДД в 2025 году: таблица нарушений и сумм

Штраф за опасное вождение в 2025 году: сколько теперь составляет

Штраф за создание аварийной ситуации вырос до 10 000 рублей. Опасное вождение теперь включает резкие перестроения без поворотников, агрессивное торможение и подрезание.

Штраф за телефон за рулём в 2025 году: новые правила и сумма

С 2025 года использование телефона в руках во время движения карается штрафом 2500 рублей, даже если водитель стоит в пробке. Разрешается пользоваться устройством только через громкую связь.

Телефон за рулём — штраф на 2500 рублей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Штрафы за нарушение правил проезда перекрёстков: новая сумма

За выезд на перекрёсток при заторе — 3000 рублей (вместо прежних 1000). Камеры фиксируют такие нарушения автоматически.

Штраф за езду без полиса ОСАГО в 2025: новые размеры и проверка по базе РСА

Штраф за отсутствие ОСАГО вырос до 1500 рублей, а за повторное нарушение — до 5000 рублей. Данные проверяются онлайн по базе РСА.

Новый штраф за движение по выделенной полосе

Для легковых автомобилей штраф увеличен с 1500 до 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, и с 500 до 2000 рублей в остальных регионах.

Вопросы и ответы

Что должно быть в автомобиле по правилам 2025 года: аптечка, огнетушитель, жилет

Аптечка нового образца (с обновлённым перечнем лекарственных средств).

Огнетушитель не старше 12 месяцев с даты последней проверки.

Знак аварийной остановки.

Светоотражающий жилет для водителя и пассажиров.

Водители обязаны иметь знак аварийной остановки и огнетушитель. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ulianenko Dmitrii

Новые правила оплаты штрафов

Сохраняется 50%-ная скидка при оплате штрафа в течение 20 дней, но для некоторых нарушений (опасное вождение, повторные грубые нарушения) скидка не действует.

Камеры автоматической фиксации

В 2025 году расширена сеть умных камер: они теперь фиксируют не только скорость и проезд на красный, но и непристёгнутый ремень, использование телефона, пересечение сплошной.

Автомобили на газе

При установке газобаллонного оборудования (ГБО) необходимо вносить изменения в регистрационные документы. Нарушение грозит штрафом 500 рублей и запретом эксплуатации.

Новые правила для иностранных водителей

С 2025 года для иностранных граждан, работающих в такси или на грузовом транспорте, требуется российское водительское удостоверение.

Как подготовиться к новым правилам — советы эксперта

Ознакомьтесь с официальным текстом ПДД РФ 2025.

Проверьте, что все документы на автомобиль и страховка действительны.

Следите за новыми дорожными знаками — в 2025 году введены новые таблички и указатели.

Используйте навигацию с актуальной базой камер фиксации.

Итоги: главное о новых правилах ПДД и штрафах в 2025 году

Вот и разобрались со всеми новшествами. Суть проста: правила в России становятся строже, а штрафы — серьёзнее, но всё это ради одной цели — сделать наши дороги хоть немного безопаснее. Поэтому самый верный способ сберечь нервы и кошелёк — не зубрить новые тарифы за нарушения, а просто ездить аккуратнее. Смотрите по сторонам, уступайте пешеходам, не лихачьте и отложите телефон на время поездки. Проверьте, чтобы в багажнике был свежий огнетушитель и актуальная аптечка, а в документах — всё в порядке. Удачи на дорогах, и пусть эти новые правила для вас останутся просто информацией к сведению, а не суровой реальностью с квитанцией об оплате.