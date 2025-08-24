Тельцам — новое, Рыбам — баланс: Рунический гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 для всех

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Неделя потребует от вас умения двигаться в потоке. Райдо указывает на путешествие — которое приведёт к важным открытиям. Лагуз усиливает интуицию и тонкую чувствительность: ответы на вопросы придут не через логику, а через чувства и образы. Феху принесёт материальные или ресурсные возможности. Совет: соедините внутреннее чутьё с практическими шагами.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Планы могут пойти не по привычному сценарию — перевёрнутый Райдо намекает на задержки и необходимость пересмотра маршрута. Игорь Вечерский Рунолог

Перевёрнутый Отал говорит о том, что устаревшие семейные или имущественные вопросы требуют переосмысления. Но Ингуз даёт мощный эмоциональный импульс. Совет: не бойтесь отклониться от старого пути — новый откроет больше дверей.

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Вам предстоит важное движение вперёд. Райдо — это верный вектор и новые открывающиеся пути, а Йера обещает плоды за прошлые усилия. Однако Наутиз напоминает: успех потребует дисциплины и умения справляться с ограничениями. Возможно, придётся задержаться на промежуточном этапе, чтобы укрепить фундамент. Совет: работайте в темпе природы — сейчас сеете, скоро пожнёте.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Хагалаз предупреждает о резких переменах, которые сначала могут показаться разрушительными, но в итоге расчистят путь. Гебо принесёт поддержку через партнёрство или обмен — помощь придёт от близких или коллег. Перевёрнутый Перто намекает на скрытую информацию, которую вы вскоре узнаете. Совет: примите изменения как освобождение и не упустите шанс укрепить важные связи.

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Ваши усилия начинают давать результат — Йера подтверждает, что вы на правильном пути и ваши усилия принесут результат. Игорь Вечерский Рунолог

Перевёрнутый Тейваз говорит о временном отступлении от борьбы, чтобы пересмотреть стратегию и решить старые вопросы. Перевёрнутый Вунье — о мелочах, которые могут раздражать. Совет: сохраняйте фокус на главном, мелкие неудобства не должны сбить вас с курса.

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Перевёрнутый Манназ подсказывает, что некоторые ожидания от людей могут оказаться завышенными, необходимо определить цели и функции окружающих. Гебо всё же принесёт гармонию в отношениях и взаимовыгодные контакты. Соуло — мощный символ победы и внутренней силы, дающий энергию для достижения целей. Совет: меньше идеализируйте, больше действуйте и опирайтесь на реальную взаимопомощь.

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Вас ждёт мощный прорыв. Дагаз сулит перемены в лучшую сторону, однако они потребуют серьёзных испытаний. Ансуз открывает поток знаний и вдохновения, связанных с общением и получением информации, а Манназ усиливает социальные связи и поддержку окружения. Совет: используйте эти дни для смелых шагов, общения и заявлений о себе — энергия будет на вашей стороне.

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Перевёрнутый Эваз говорит о долгосрочных планах, которые требуют терпения и планирования долговременных целей. Лагуз усиливает интуицию и эмоциональную глубину, позволяя найти приемлемое решение. Игорь Вечерский Рунолог

Руна Ингус приносит страсть и обновление в отношениях, способность изменить сценарий. Совет: соедините стратегическое планирование с эмоциональной вовлечённостью — тогда и личная жизнь, и дела получат развитие.

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Неделя под знаком гармонии и вознаграждения. Гебо обещает взаимную поддержку, создавая благоприятный фон для сотрудничества. Йера — плоды за труды и эффективное приложение усилий, Манназ — улучшение контактов с людьми и важность нахождения нужных людей. Совет: сейчас особенно полезно работать в команде — коллективная энергия даст больше, чем одиночные усилия.

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Сначала — буря, потом — победа. Хагалаз предупреждает о резких переменах и необходимости адаптироваться к новым условиям, но Турисаз даёт силу для решительных действий и установления порядка. Феху приносит материальные или ресурсные бонусы в результате вашей смелости. Хотя и несёт долю риска. Совет: не бойтесь рубить старое, чтобы освободить место для прибыли и успеха.

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

Неделя активных изменений. Эйваз символизирует борьбу противоположностей и возможность менять реальность, отстаивая свои позиции и действуя, невзирая на обстоятельства. Игорь Вечерский Рунолог

Наутиз потребует терпения и самодисциплины, когда необходимо принять условия игры и позаботиться о своём здоровье. Хагалаз укажет, где нужно разрушить старое, чтобы построить новое. Совет: используйте вызовы как трамплин, а не как преграду.

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами

