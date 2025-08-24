Тельцам — новое, Рыбам — баланс: Рунический гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 для всех
Эксклюзивный рунический гороскоп от Life.ru и рунолога Игоря Вечерского на последнюю неделю лета! Каким знакам зодиака можно расслабиться и спокойно встречать осень, а кому придётся немного потрудиться?
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / benzoix
Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Рунический гороскоп для знака зодиака Овен: что ждёт на неделе с 25 по 31 августа 2025 года. Фото © Life.ru
Неделя потребует от вас умения двигаться в потоке. Райдо указывает на путешествие — которое приведёт к важным открытиям. Лагуз усиливает интуицию и тонкую чувствительность: ответы на вопросы придут не через логику, а через чувства и образы. Феху принесёт материальные или ресурсные возможности. Совет: соедините внутреннее чутьё с практическими шагами.
Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Планы могут пойти не по привычному сценарию — перевёрнутый Райдо намекает на задержки и необходимость пересмотра маршрута.
Перевёрнутый Отал говорит о том, что устаревшие семейные или имущественные вопросы требуют переосмысления. Но Ингуз даёт мощный эмоциональный импульс. Совет: не бойтесь отклониться от старого пути — новый откроет больше дверей.
Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Рунический гороскоп для знака зодиака Близнецы: что ждёт на неделе с 25 по 31 августа 2025 года. Фото © Life.ru
Вам предстоит важное движение вперёд. Райдо — это верный вектор и новые открывающиеся пути, а Йера обещает плоды за прошлые усилия. Однако Наутиз напоминает: успех потребует дисциплины и умения справляться с ограничениями. Возможно, придётся задержаться на промежуточном этапе, чтобы укрепить фундамент. Совет: работайте в темпе природы — сейчас сеете, скоро пожнёте.
Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Рунический гороскоп для знака зодиака Рак: что ждёт на неделе с 25 по 31 августа 2025 года. Фото © Life.ru
Хагалаз предупреждает о резких переменах, которые сначала могут показаться разрушительными, но в итоге расчистят путь. Гебо принесёт поддержку через партнёрство или обмен — помощь придёт от близких или коллег. Перевёрнутый Перто намекает на скрытую информацию, которую вы вскоре узнаете. Совет: примите изменения как освобождение и не упустите шанс укрепить важные связи.
Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Ваши усилия начинают давать результат — Йера подтверждает, что вы на правильном пути и ваши усилия принесут результат.
Перевёрнутый Тейваз говорит о временном отступлении от борьбы, чтобы пересмотреть стратегию и решить старые вопросы. Перевёрнутый Вунье — о мелочах, которые могут раздражать. Совет: сохраняйте фокус на главном, мелкие неудобства не должны сбить вас с курса.
Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Рунический гороскоп для знака зодиака Дева: что ждёт на неделе с 25 по 31 августа 2025 года. Фото © Life.ru
Перевёрнутый Манназ подсказывает, что некоторые ожидания от людей могут оказаться завышенными, необходимо определить цели и функции окружающих. Гебо всё же принесёт гармонию в отношениях и взаимовыгодные контакты. Соуло — мощный символ победы и внутренней силы, дающий энергию для достижения целей. Совет: меньше идеализируйте, больше действуйте и опирайтесь на реальную взаимопомощь.
Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Рунический гороскоп для знака зодиака Весы: что ждёт на неделе с 25 по 31 августа 2025 года. Фото © Life.ru
Вас ждёт мощный прорыв. Дагаз сулит перемены в лучшую сторону, однако они потребуют серьёзных испытаний. Ансуз открывает поток знаний и вдохновения, связанных с общением и получением информации, а Манназ усиливает социальные связи и поддержку окружения. Совет: используйте эти дни для смелых шагов, общения и заявлений о себе — энергия будет на вашей стороне.
Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Перевёрнутый Эваз говорит о долгосрочных планах, которые требуют терпения и планирования долговременных целей. Лагуз усиливает интуицию и эмоциональную глубину, позволяя найти приемлемое решение.
Руна Ингус приносит страсть и обновление в отношениях, способность изменить сценарий. Совет: соедините стратегическое планирование с эмоциональной вовлечённостью — тогда и личная жизнь, и дела получат развитие.
Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Рунический гороскоп для знака зодиака Стрелец: что ждёт на неделе с 25 по 31 августа 2025 года. Фото © Life.ru
Неделя под знаком гармонии и вознаграждения. Гебо обещает взаимную поддержку, создавая благоприятный фон для сотрудничества. Йера — плоды за труды и эффективное приложение усилий, Манназ — улучшение контактов с людьми и важность нахождения нужных людей. Совет: сейчас особенно полезно работать в команде — коллективная энергия даст больше, чем одиночные усилия.
Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог: что ждёт на неделе с 25 по 31 августа 2025 года. Фото © Life.ru
Сначала — буря, потом — победа. Хагалаз предупреждает о резких переменах и необходимости адаптироваться к новым условиям, но Турисаз даёт силу для решительных действий и установления порядка. Феху приносит материальные или ресурсные бонусы в результате вашей смелости. Хотя и несёт долю риска. Совет: не бойтесь рубить старое, чтобы освободить место для прибыли и успеха.
Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Неделя активных изменений. Эйваз символизирует борьбу противоположностей и возможность менять реальность, отстаивая свои позиции и действуя, невзирая на обстоятельства.
Наутиз потребует терпения и самодисциплины, когда необходимо принять условия игры и позаботиться о своём здоровье. Хагалаз укажет, где нужно разрушить старое, чтобы построить новое. Совет: используйте вызовы как трамплин, а не как преграду.
Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 с рунами
Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы: что ждёт на неделе с 25 по 31 августа 2025 года. Фото © Life.ru
Соуло дарит энергию и ясность, раскрывая способности к проявлению своих лучших качеств, Иса напоминает о важности паузы и сохранения ресурса, необходимости оценить обстановку. Йера подсказывает, что награда придёт в своё время и ваш труд и усилия приносят плоды. Совет: сейчас важно совмещать активность с моментами отдыха — так вы сохраните баланс и силы для долгосрочных целей. А ранее Life.ru рассказывал, жизнь каких знаков зодиака круто повернётся после летнего парада планет.
