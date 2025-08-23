Самый опасный день лета. Что нельзя делать 24 августа в День Евпатия Коловрата: 10 запретов

24 августа в народном календаре связано с именем русского богатыря Евпатия Коловрата — защитника Рязанской земли, о котором слагали легенды на протяжении веков. Его образ вобрал в себя и реальные события XIII века, и богатую фантазию народных сказителей, благодаря чему он стал символом мужества и самоотверженности.

Кто такой Евпатий Коловрат

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Имя богатыря мы встречаем в «Повести о разорении Рязани Батыем», созданной в XVI веке. Там рассказывается, что в 1238 году, когда войска Батыя разорили Рязань, воевода Евпатий сумел собрать дружину и выступить против захватчиков. На белом коне он возглавил небольшой отряд и, по преданию, сразил множество врагов. Силы были неравны, и монголы пустили в ход осадные орудия, уничтожив его воинов.

Но даже противник не смог остаться равнодушным к подвигу Коловрата. Батый, поражённый его храбростью, приказал вернуть тело героя его дружинникам и отпустить их с миром. Так память о воине сохранилась не только у русичей, но и у тех, кто пришёл завоёвывать их землю.

Историки спорят: был Коловрат реальной личностью или собирательным образом русского богатыря? Одни видят в нём символ стойкости народа, другие утверждают, что он действительно жил, а легенды лишь приукрасили его подвиг. Даже происхождение имени вызывает споры: кто-то считает, что Коловрат — это прозвище за умение орудовать арбалетом или двумя мечами, вращая их кругом; другие — что это просто метафора воинского мастерства.

Почему память богатыря чтят 24 августа

Дата связана с мучеником Евплом Катанским, память которого Церковь отмечает в этот день. По созвучию имён день стал временем поминовения и русского воина. С тех пор в народных традициях 24 августа приобрело особое значение, обрастая поверьями и приметами.

Что нельзя делать в День Евпатия Коловрата 24 августа

Фото © «Шедеврум»

С давних времён этот день считался опасным. Люди верили, что 24 августа земля открывается для беспокойных духов и по округе могут появляться блуждающие огоньки — души погибших. Поэтому избегали посещать кладбища, болота и дремучие леса.

Считалось, что по болотам бродит белый конь, ищущий своего хозяина Евпатия. Легенда утверждает, что он приходит на кладбища, рыщет у могил и оплакивает павших. Поэтому встреча с белым конём в этот день предвещала несчастье.

Также существовали строгие запреты: нельзя было ругаться, произносить проклятия, ссориться или злоупотреблять алкоголем. Рыбалка и охота тоже находились под запретом — духи могли утащить человека в трясину.

Народные приметы 24 августа

Фото © «Шедеврум»

Этот день был богат на погодные наблюдения. Люди верили, что: дождь на восходе сулит долгую непогоду;

туман над водой предвещает ясные дни;

яркое солнце обещает сухой сентябрь;

обилие орехов — к суровой зиме;

молния без дождя говорит о грядущих ливнях;

вечером выпадала роса — ждали ясного утра;

малое количество грибов в лесах считали предвестием холодной зимы.

Фото © «Шедеврум»

Сегодня Евпатий Коловрат воспринимается не только как персонаж древнерусского эпоса, но и как символ народной памяти. В его образе сплелись реальная трагедия Рязанской земли, вера в непобедимую силу духа и мифы о богатырях, охраняющих Русь. И каждый год 24 августа напоминает нам о том, что подвиг, даже если он овеян легендой, способен жить веками.