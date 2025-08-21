Белое Перо и браток из «Бригады»: История уникального спортсмена СССР, снявшегося в 50 фильмах

В Советском Союзе подготовка спортсменов была развита на высшем уровне. Постоянные соревнования и сборы, суровая система оценки — так выбирали лучших из лучших. Тех, кто был достоин представлять СССР на мировых событиях. На всех Олимпиадах советские спортсмены завоевали 1204 медали. Из них 473 — это золото. Среди атлетов Страны Советов был один совсем необычный — он смог совместить спорт и карьеру в кино. Рассказываем о нём в материале.

Юрий Думчев: необычная фигура советского спорта

Юрий Думчев мечтал стать атлетом с самого детства. С телосложением ему повезло. Фото © РИА Новости / Р. Максимов

Юрий Думчев родился 5 августа 1958 года в городе Россошь, это Воронежская область. В детстве он любил музыку и писал стихи. В 1973 году окончил музыкальную школу по классу баяна. Искусство его всегда привлекало. Но Думчев выбрал спорт. В 16 лет он переехал в столицу, чтобы учиться лёгкой атлетике в московской школе-интернате № 1. Сначала Юра хотел выбрать тяжёлую атлетику, но помешал порок сердца. В итоге Думчев выбрал метание диска и толкание ядра.

Юрий Думчев стал профессиональным спортсменом, но смог совмещать это звание с таким же почётным делом. Фото © ТАСС / Роберт Максимов

В 1975 году в МУОР № 1 результатом 17-летнего Думчева было метание диска на дальность 41 метр 40 сантиметров. Уже в 1980-м он побил рекорд СССР — метнул диск на 68 метров 16 сантиметров. В 1982 году снова побил рекорд — теперь это 69 метров 30 сантиметров. А в 1983 году Думчев установил рекорд для всего мира. Он смог метнуть снаряд на 71 метр 86 сантиметров.

Неповторимые результаты юного спортсмена

Юрий Думчев побывал и на Олимпиаде. После мирового рекорда путь туда был открыт. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Игорь Уткин

В 1984 году Думчев победил в соревнованиях «Дружба-84». Это была альтернатива Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Результаты — 66 метров 70 сантиметров. В 1988 году Думчева в составе советской сборной отправили на Олимпиаду в Сеул. Там он занял четвёртое место. Золото взял Юрген Шульт из Восточной Германии. Самая большая несправедливость в том, что Шульт показал результат в 68 метров 82 сантиметра. Олимпийский золотой медалист не побил рекорд советского атлета, занявшего 4-е место, — 71 метр 86 сантиметров.

Как началась кинокарьера Юрия Думчева

При этом с 1979 года Юрий Думчев снимался в кино. Сначала попал в базу «Мосфильма», потом стал характерным актёром. Фото © Кадр из фильма «По Таганке ходят танки», режиссёр Александр Соловьёв / Kino-teatr

В кино Юрий Думчев попал за три года до того, как установил мировой рекорд по метанию диска. Он появился в роли спортсмена-дискобола в фильме «Быстрее своей тени» Павла Любимова. С тех пор его часто звали на съёмочную площадку. Думчев был ростом под два метра и славился атлетичным телосложением — режиссёры такое очень ценили. Неудивительно, что актёр и атлет отметился в отечественном кинематографе рядом ярких ролей. Заметим, что последний фильм с его участием увидел свет в 2013 году. Думчев всю жизнь совмещал спорт с кино.

У Юрия Думчева было много ярких ролей. Как в юности, так и в зрелости. Например, в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Фото © Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», режиссёр Алла Сурикова / Kino-teatr

«Как на тропу войны — так не мал, а как на фильму…», — говорит индеец Белое Перо в исполнении Думчева. Фильм — «Человек с бульвара Капуцинов» 1987 года, его снимала режиссёр Алла Сурикова. Эта роль стала всенародно любимой. Цитату советские кино- и телезрители повторяли поколениями. Белое Перо был слишком юн, чтобы пойти на киносеанс, ведь ещё не отпраздновал свою 16-ю весну.

Повзрослев, Юрий Думчев стал играть более брутальных персонажей. В фильме «По Таганке ходят танки» он рэкетир, в «Марше Турецкого» — телохранитель, в «Бригаде» — браток Бритый, в «Антикиллере» — снова бандит, Вельвет. При этом Думчев снимался в том числе в экранизации книг Дарьи Донцовой. Сериал «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант» отвёл ему роль садовника. В фильме «Даун Хаус» же Думчев снова играет брутального дантиста.

И самый последний фильм актёра и атлета — «Трудно быть богом» Алексея Германа. Это тяжёлая картина по философскому научно-фантастическому роману братьев Стругацких. В 2013 году Юрий Думчев сыграл там Роэ Кэу, эпизодического персонажа. По сюжету на отдалённой планете столетиями царит Средневековье, а главный герой, Румата Эсторский в исполнении Леонида Ярмольника, под легендой благородного дона уже 20 лет живёт в тяжёлых и грязных условиях, где землянам отведена лишь роль наблюдателей и беспристрастных учёных.

Как оборвалась жизнь легендарного атлета

Атлет умер, как и жил — на работе. Вернее, на одной из своих работ. Фото © Wikipedia

Дискобол Юрий Думчев не хотел уходить из спорта. В итоге он остался в дисциплине: стал старшим тренером сборной Москвы по метанию диска и толканию ядра. Параллельно снимался в кино. А в 2016-м повёз сборную в Адлер на Всероссийские соревнования по метанию памяти А. Лунёва. Вечером 10 февраля Думчев скончался, врачи спасти его не успели. В Москве атлет и актёр похоронен на Троекуровском кладбище.