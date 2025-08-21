10 золотых правил жизни Владимира Высоцкого, которые заставят вас стать лучшей версией себя В мире 21 августа отмечают День поэта. Самым известным из таких в СССР был, конечно же, Высоцкий. Это модернизированный поэт-бард XX века: чиновники его стиля не понимали, простые люди скупали пластинки тиражами. Life.ru показывает цитаты гения. 21 августа, 14:30 Правила жизни Высоцкого заставят вас пересмотреть свою рутину и стать другим человеком. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум» © РИА «Новости» / Галина Кмит

Всемирный День поэзии с подачи ЮНЕСКО отмечают 21 марта. Ну а 21 августа чествуют не поэзию в целом, а людей, которые её создают. То есть поэтов. В России традиционно было много поэтов. Начиная с певца Бояна, что составил «Слово о полку Игореве», русский язык приобретал свой поэтический потенциал. В XVIII веке к этому приложили руку Ломоносов и Державин, в XIX веке — Жуковский, Пушкин, Лермонтов, потом были Серебряный век и поэзия СССР. В случае Советского Союза непревзойдённой звездой на поэтическом олимпе стал Владимир Высоцкий. Приводим в материале жизненные цитаты легендарного барда.

Владимир Высоцкий призвал ценить верность

Владимир Высоцкий — один из самых мощных поэтов своего века. Он был патриотом своей страны. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

«В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не обесценится», — говорил поэт. Верность может быть разной. Верность своим идеалам, последовательность во взглядах — благородное качество. Верность своей стране, своим друзьям, месту, где ты родился и вырос, — священная обязанность. Не говоря уже о супружеской верности. И Высоцкий прекрасно в этой цитате отразил настрой советского человека 1970-х годов. Верность никогда не теряет своей ценности. Во время любого кризиса ценность появляется только у тех, кто верен своему слову, своему другу и своей позиции.

Владимир Высоцкий хотел говорить только правду

Владимир Высоцкий как поэт не был заинтересован в революции. Он рос в послевоенной Москве, и этого было достаточно. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

«Я никогда не рассматривал свои песни как песни протеста или песни революции», — говорил Высоцкий. Он не был диссидентом, напротив, начал жизнь простым советским пацаном. Вырос в криминальном районе у Большого Каретного переулка, ходил там с трофейным чёрным пистолетом отца. Спал в ванной у Левона Кочаряна. И ценил жизнь такой, какая она есть. Как и большинство советских граждан тех лет, Высоцкий не хотел повторения больших трагедий. Эпохи резких перемен для обычного человека — это время страданий.

Высоцкий ценил возможность высказать своё мнение

Если поэт не хочет, чтобы его аудитория задумалась, это не совсем поэт. Владимир Высоцкий был поэтом. Фото © ТАСС / Михаил Строков

«Хочу, чтобы моя аудитория задумалась, чтобы она испытала определённое нервное напряжение. Я хочу высказать своё мнение», — говорил Владимир Семёнович. В этом он тоже был похож на совершенно обычных людей. Многим важно быть услышанными, осознавать, что они как-то влияют на мир. Высоцкий будоражил сердца людей своими песнями. Но это далеко не единственный способ выразить свою яркую индивидуальность.

Владимир Высоцкий уважал все профессии и не делил людей

Владимир Высоцкий был известен по всему Союзу не только как бард и поэт, но и как актёр. Фото © ТАСС / Николай Малышев

«Я уважаю вообще все профессии, если человек в них профессионал», — говорил бард и поэт. По профессии сам он был актёром. Высоцкий — это Глеб Жеглов из фильма «Место встречи изменить нельзя», уличный певец Билл Сигер из «Бегства мистера Мак-Кинли», Дон Жуан из «Маленьких трагедий»... А ещё он постоянно служил в Театре на Таганке. Но выросший в социалистической стране Высоцкий не выстраивал иерархии среди профессий. Если он видел того, кто действительно был хорош в своём деле, то уважал этого человека. Дворник, тракторист, работник котельной, следователь — какая разница, если на всех этих должностях можно стать отличным профессионалом?

Счастье — каким оно было для Владимира Высоцкого?

Что такое счастье? Знал ли Высоцкий, что такое счастье? Он отвечал в анкете, что иногда бывает счастлив. Фото © РИА «Новости» / РИА «Новости»

«Счастье — это путешествие. Может быть, в душу другого человека, путешествие в мир писателя или поэта... Какие-то поездки, но не одному, а вдвоём с человеком, которого ты любишь, мнением которого ты дорожишь», — вот что говорил Высоцкий. И правда, счастье — это не монолит. Это процесс, и он постоянно меняется. Как путешествие по дороге. Иногда это реальная дорога, иногда — дорога в художественный мир, например, Пушкина. И везде приятно иметь попутчика, человека, с которым вас связывает любовь.

Высоцкий не верил первому впечатлению о людях и собаках. И вот почему

Никого не стоит оценивать с первого взгляда. Кому как не Высоцкому, звезде СССР, было знать это? Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Валентин Мастюков

«Никогда не суди с первого взгляда ни о собаке, ни о человеке. Потому что простая дворняга может иметь добрейшую душу, а человек приятной наружности может оказаться редкой сволочью», — говорил человек, который стал звездой в СССР. И был прав. Первое впечатление часто бывает обманчивым. Высоцкий не раз убеждался, что миловидные люди способны на ужасные поступки. И в груди отталкивающего человека может биться доброе сердце. А собака — это друг человека, поэтому для неё действуют похожие правила. И даже невзрачная дворняга может оказаться вашим лучшим другом. Кстати, в песне «Наши помехи эпохе под стать...» Высоцкий высказывается в защиту бездомных собак.

Владимир Высоцкий о своей Родине

Владимир Высоцкий — поэт из пушкинского стиха и гражданин из произведений Некрасова. Фото © ТАСС / Михаил Строков

«Я люблю свою страну и не хочу причинять ей вред. И не причиню никогда», — по этой фразе видно, что Владимир Высоцкий был не только поэтом, но и настоящим патриотом. Именно в этом и выражается любовь, ведь когда любишь, хочешь защитить. И самое ужасное — это когда любимые страдают от наших же действий. Такое отношение к своей Родине, как у Высоцкого, — эталон патриотизма.

Владимир Высоцкий о самых ценных мужских качествах

Высоцкий был настоящим мужчиной сам и хотел, чтобы такими были и его слушатели. Фото © ТАСС / Николай Малышев

«Я ценю в мужчинах сочетание доброты, силы и ума. Я, когда надписываю фотографии пацанам, обязательно пишу: «Вырасти сильным, умным и добрым», — говорил Высоцкий. Сам того не заметив, в этой фразе он описал настоящего мужчину. Главное — балансировать на грани эмоциональной мягкости, физических данных и умственных способностей. Если вы добрый, сильный и умный, другим просто легче с вами общаться. Да и вас самих это делает счастливее. Поэтому Высоцкий оставлял именно такое пожелание на автографах для своих маленьких фанатов.

Владимир Высоцкий о мире вокруг нас

По стихам и песням Высоцкого сразу понятно, что те обращены к друзьям. Его слушатели сразу это чувствуют и сами заводят дружбу с поэтом. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

«Mы живём в мире, где улыбка уже не значит хорошее отношение к тебе. Где поцелуи совсем не значат чувства. Где признания не значат любовь. Где каждый одинок и никто не старается это изменить. Где слова теряют всякий смысл, потому что несут ложь», — это одна из самых грустных цитат Владимира Семёновича. «Идеальный» мир без лицемерия и лжи тут представляется недостижимой мечтой, оставшейся где-то далеко позади. Но даже в самые трудные времена есть надежда. И Высоцкий находил лучики этой надежды в своём творчестве.

Какой вопрос Владимир Высоцкий задавал самому себе

Эта фраза звучит зловеще, учитывая контекст: Высоцкий сказал её незадолго до смерти. Фото © ТАСС / Михаил Строков

«Сколько мне ещё осталось лет, месяцев, недель, дней и часов творчества? Вот такой я хотел бы задать себе вопрос. Вернее, знать на него ответ», — фраза из интервью, которое провёл с Высоцким журналист пятигорского телевидения Валерий Перевозчиков. Интервьюер сам немного «спровоцировал» поэта. И вдруг оказалось, что он задаёт себе, пожалуй, общечеловеческие вопросы. Каждому хотелось бы узнать, сколько ему отмерено. Но слишком зацикливаться на этом не стоит. Беседа состоялась 14 сентября 1979 года.

Владимир Семёнович Высоцкий умер 25 июля 1980 года от остановки сердца. Он был настоящим поэтом, его хоронили с самыми высокими почестями, он стал легендой. До сих пор Высоцкого вспоминают с теплом, читают, слушают, оплакивают. Но была у него и противоположность. В этом материале Life.ru можете узнать, какая именно.

Авторы Анна Волкова