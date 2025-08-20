Как с неверными жёнами обращались на Руси, что грозило мужу за измену и у кого хуже наказание

Исторически сложилось, что в нашей эре за такое явление, как адюльтер, больше карают именно женщин. Но так было не всегда. В Древнем Египте жена в случае неверности мужа получала треть его имущества. А ещё две трети получал фараон, потому что поступок супруга приравнивался к государственной измене. Мы говорим о цивилизации, где каждому строителю пирамид полагались солнцезащитная косметика и отпуск по уходу за женой раз в месяц. Древняя Русь, а также Московское царство и Российская империя, были совсем иными. Рассказываем, как наказывали жён за измену на Руси.

Древняя Русь времён Ярослава Мудрого

Ярослав Мудрый ввёл в обращение наш первый письменный свод законов — Русскую Правду. Первая встреча князя Игоря с Ольгой. Фото © Wikipedia / Сазонов, Василий Кондратьевич

До Владимира Святого Русь жила по языческим славянским обычаям. А для князей они предусматривали многожёнство. Достоверно известно, что Игорь Рюрикович был моногамным: единственная жена Ольга жестоко отомстила за его смерть древлянам и приняла христианство. Святослав Игоревич уже позволял себе вольности — официальной женой была венгерская принцесса Предслава, но наложницей стала ключница Малуша, по легенде, мать Владимира Крестителя. Сам Владимир мог быть в официальном браке с пятью женщинами сразу, но после принятия христианства одумался.

Ярослав Мудрый — сын Владимира и княжны Рогнеды. Так получилось, что девушка не хотела выходить замуж за будущего Крестителя, ей больше нравился его брат Ярополк. Но Ярослав Мудрый всё равно появился на свет и возглавил Русь во времена её наивысшего расцвета. По Русской Правде мужчина считался изменником, если после адюльтера появлялись дети. Тогда русичей заставляли платить денежную виру в пользу Церкви и совершать епитимью. Мужская измена не была основанием для развода, а вот женская — ровно наоборот. При Ярославе традиция ещё не устоялась, но в поздних редакциях его закона на мужа легла обязанность наказывать жену и выгонять её из дома.

Русское царство времён Ивана Грозного

Удивительно, но при Иване Грозном вопрос о супружеской измене подвергся небольшой либерализации. Фото © Wikipedia / Седов, Григорий Семёнович.

В христианской традиции супружеская неверность зовётся прелюбодеянием. При царе Иване Грозном в отношении этого явления всё ещё действовали суровые законы отредактированной за 500 лет до неузнаваемости Русской Правды. Так, прелюбодеяние было тяжёлым уголовным преступлением, причём «позорящим». Да, даже мужчину. Штрафы за секс на стороне для них увеличились, составив целых 10 рублей.

При Иване Грозном 10 рублей — это 2000 серебряных монет под названием «денга». Сейчас это где-то 280 тысяч рублей. А жену нужно было обязательно наказывать и выгонять — с позором и разводом, ломать ей жизнь, сдавать в холопы. Но фактически Грозный сместил фокус общественного правосудия с личных разбирательств на дела государственной важности, выпустив «Судебник 1550 года». После 1550-го всех больше интересовали вопросы госизмены, чем супружеской.

Российская империя XVIII века

А что же Российская империя? Она не отставала от предшественниц в жестокости? Фото © Rutube / Секреты Мастера

В XVIII веке нравы были немного мягче, но в целом народ продолжал настаивать на превосходстве мужской супружеской измены над женской. В век Просвещения после любого прелюбодеяния мог наступить развод. Но следите за руками: в случае мужчины это просто развод. Если изменила женщина — начиналось безумие. Распутницу отправляли на обязательные работы в прядильный дом, и она теряла право на брак. По закону таким прядильщицам запрещали выходить замуж второй раз.

Наказания за неверность касались только низших сословий?

Конечно! Дворянство к тому времени смотрело на супружескую измену совсем по-другому. Распространены были неравные браки, когда разница в возрасте между супругами составляет больше 15 лет, «прогулки» на стороне гарантированы. В очень, очень редких случаях это заканчивалось разводом. А в среде императоров и императриц приверженцев моногамии, пожалуй, почти не было. Абсолютный монарх XVIII века абсолютно свободен во всех аспектах своей жизни.

Российская империя XIX века

В XIX веке Россия столкнулась с вызовами. Например, с Отечественной войной 1812 года. Фото © kasheloff.ru

Подозрения в супружеской измене жены убили Пушкина. Наталья Гончарова была чиста и целомудренна, но история с Дантесом и дуэлью оборвала жизнь её первого мужа. И Наталья второй раз вышла замуж за генерала кавалерии Петра Ланского. Дворянки могли себе такое позволить и в Российской империи, особенно после первой Отечественной, будучи представительницами хорошего рода и бывшими жёнами знаменитостей.

А ещё примерно на стыке XVIII и XIX веков сложились законодательные понятия о том, что именно мы считаем изменой. И тут действительно произошёл прорыв. Для того чтобы доказать женскую измену, надо было найти свидетелей. Внебрачная связь — дело тонкое. Конечно, свидетелей часто не было. И женщины пользовались своим правом на защиту. Мы имеем в виду дворянок, купчих и женщин-разночинцев. Но за измену всё равно можно было посадить жену в тюрьму и запретить носить свою фамилию. В крестьянском мире развод происходил по первому слову мужа.

Перед революцией

Перед революцией в Российской империи озаботились семейными ценностями чуть больше. Разведённым мужчинам мешали продвигаться по службе — это был теневой запрет. Преданные женщины всё ещё не могли развестись после такого позора. Зато можно было отомстить разлучнице — побить окна, перемазать ворота чем-нибудь, вступить в жестокую стычку с соперницей.

Как насчёт наказания за измены в СССР?

СССР стремился к укреплению семьи, но предоставил мужчинам и женщинам равные права в случае измены партнёра. Фото © ТАСС / Евзерихин Эммануил

В самом начале существования СССР наблюдалась небывалая либерализация общественных нравов. Во времена НЭПа люди могли жениться и разводиться по 3–4 раза в неделю, и вы можете увидеть яркий пример в картине «Не может быть!». Но при Сталине советская власть стала следить за укреплением семей. На измены возникло жёсткое табу. Правда, элита всё ещё позволяла себе особые развлечения.

В целом за семейными ценностями в Союзе следили вплоть до его распада: супружеская измена становилась главной темой партсобраний, если вдруг выходила в публичное пространство. Вашей семье «перемывали косточки» на глазах у всех коллег и соседей, бурно обсуждали, осуждали, угрожали более суровой карой при повторении проступка. Большинство семей старалось закрывать глаза на внебрачные связи: лишний раз «светиться» на партсобрании никому не хотелось.