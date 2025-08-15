«Мужики — как куры, но от хорошей жены гулять не будут»: Главная сваха России против штрафов за измену
Роза Сябитова заявила, что штрафы за измену не помогут сохранить семьи
Обложка © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова
Штрафы за измену в РФ работать не будут из-за специфической ментальности наших сограждан, считает главная сваха России, ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова. В беседе с Life.ru она заявила, что профилактика супружеской неверности на уровне наказаний не нужна — каждая пара должна сама налаживать отношения и договариваться друг с другом.
Я всегда сравниваю семью с государством. Государство — это семейство семей. А сама семья — это маленькое государство, потому что там действуют точно такие же законы социума. Так вот, мудрецы говорят, что государство разрушается изнутри, а внешние враги их только добивают. Измена — это фактор, который добивает государство. Проблема создаётся внутри, а сама измена просто уже это выявляет.
Карательные меры никогда не приводили к положительному результату, подчеркнула собеседница Life.ru. Если в семье не так гармонично складываются отношения, как бы этого хотелось, должны помогать близкие, кроме того, супругам важно разговаривать друг с другом и обсуждать проблемы.
«Вы же все умные, цивилизованные, психологически подкованные. Так разговаривайте. Родителям должно быть не всё равно, что происходит в семье, но при этом не нужно вмешиваться. Они помогают, когда дети идут за советом», — отмечает сваха.
Говоря о мужской неверности, Сябитова вспомнила старинную поговорку: «Мужики — как куры, отошёл на 10 метров – ничей». Однако супруг «от хорошей жены гулять на стороне не будет», говорит сваха. Также, по её словам, женщины изменяют больше и чаще, чем мужчины. И делать из этого преступление не нужно, так как всё равно никакие штрафы не помогут сохранить уже разрушающуюся семью.
Напомним, ранее общественник Виталий Бородин предложил штрафовать россиян за измену в браке. Как он рассказал Life.ru, за супружескую неверность можно ввести наказание в 20 тысяч рублей, а за каждого брошенного ребёнка — 50 тысяч.