Постньюс: Россия стала полигоном для отработки кибератак иностранных хакеров
С 2022 года количество атак на российские компании — как частные, так и государственные — выросло многократно. Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий в беседе с «Постньюс» отметил, что корни происходящего лежат в геополитике.
По его словам, зарубежные хакерские группировки активно обкатывают на российских организациях новые методы взлома, чувствуя безнаказанность. Более того, в ряде случаев они сотрудничают с частными западными корпорациями и даже госструктурами. Заказчики таких атак изучают их последствия, адаптируют российские методы киберзащиты под себя и преследуют конкретные цели — от срыва госзаказов и получения разведданных до попыток дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать моральный дух общества.
«Киберпространство — это новое поле боевых действий, только вместо снарядов используются эксплойты и киберарсеналы», — подчеркнул Лукацкий.
Одной из наиболее опасных тактик эксперт назвал атаки через подрядчиков: злоумышленники не взламывают крупные организации напрямую, а проникают в их сети через партнерские компании или поставщиков софта.
Напомним, что этим летом масштабные кибератаки полностью парализовали работу московских аптек «Столички». Из-за сбоев в кассовых аппаратах и системах учёта все точки были вынуждены временно прекратить работу. Впоследствии схожие проблемы возникли и в аптечной сети «Неофарм», а также в клиниках «Семейный доктор». Вскоре с масштабным сбоем онлайн-сервисов столкнулась и «Почта России».