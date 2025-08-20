Постньюс: Россия стала полигоном для отработки кибератак иностранных хакеров

С 2022 года количество атак на российские компании — как частные, так и государственные — выросло многократно. Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий в беседе с «Постньюс» отметил, что корни происходящего лежат в геополитике.

По его словам, зарубежные хакерские группировки активно обкатывают на российских организациях новые методы взлома, чувствуя безнаказанность. Более того, в ряде случаев они сотрудничают с частными западными корпорациями и даже госструктурами. Заказчики таких атак изучают их последствия, адаптируют российские методы киберзащиты под себя и преследуют конкретные цели — от срыва госзаказов и получения разведданных до попыток дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать моральный дух общества.

«Киберпространство — это новое поле боевых действий, только вместо снарядов используются эксплойты и киберарсеналы», — подчеркнул Лукацкий.