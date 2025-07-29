Вторая крупная аптечная сеть Москвы парализована кибератакой
Неофарм вслед за Столичками остановил работу из-за хакерской атаки
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В Москве полностью прекратила работу вторая крупная аптечная сеть — «Неофарм», входящая вместе со «Столичками» в одну фармацевтическую группу бизнесмена Евгения Нифантьева. Как сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня» причиной остановки деятельности стала мощная хакерская атака.
«Фармацевты сообщили, что открытия аптеки в ближайшее время можете не ждать», — говорится в сообщении.
Объявление, которое развесили все закрывшиеся аптеки. Видео © Life.ru
Технические службы пытаются восстановить работоспособность систем, но точные сроки устранения последствий взлома пока не называются.
Напомним, что о кибератаке на «Столички» стало известно 29 июля. Тогда все московские аптеки сети также были вынуждены закрыться из-за сбоев в работе кассового оборудования и систем учёта. Как стало известно из аптеки, некоторые филиалы временно «недоступны для посетителей из-за технических проблем».