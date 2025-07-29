Вторая крупная аптечная сеть Москвы парализована кибератакой

В Москве полностью прекратила работу вторая крупная аптечная сеть — «Неофарм», входящая вместе со «Столичками» в одну фармацевтическую группу бизнесмена Евгения Нифантьева. Как сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня» причиной остановки деятельности стала мощная хакерская атака.

«Фармацевты сообщили, что открытия аптеки в ближайшее время можете не ждать», — говорится в сообщении.

Объявление, которое развесили все закрывшиеся аптеки. Видео © Life.ru

Технические службы пытаются восстановить работоспособность систем, но точные сроки устранения последствий взлома пока не называются.