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Регион
29 июля, 11:42

Вторая крупная аптечная сеть Москвы парализована кибератакой

Неофарм вслед за Столичками остановил работу из-за хакерской атаки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве полностью прекратила работу вторая крупная аптечная сеть — «Неофарм», входящая вместе со «Столичками» в одну фармацевтическую группу бизнесмена Евгения Нифантьева. Как сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня» причиной остановки деятельности стала мощная хакерская атака.

«Фармацевты сообщили, что открытия аптеки в ближайшее время можете не ждать», — говорится в сообщении.

Объявление, которое развесили все закрывшиеся аптеки. Видео © Life.ru

Технические службы пытаются восстановить работоспособность систем, но точные сроки устранения последствий взлома пока не называются.

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Напомним, что о кибератаке на «Столички» стало известно 29 июля. Тогда все московские аптеки сети также были вынуждены закрыться из-за сбоев в работе кассового оборудования и систем учёта. Как стало известно из аптеки, некоторые филиалы временно «недоступны для посетителей из-за технических проблем».

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Алиса Хуссаин
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