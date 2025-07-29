В сети аптек «Столички» прокомментировали информацию о сбое

В сети аптек «Столички» официально прокомментировали закрытие ряда точек. Как заявили на сайте компании, в настоящее время аптеки не работают по техническим причинам, недоступна и услуга бронирования заказов.

«Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Помимо бронирования на данный момент недоступен просмотр данных по программе лояльности. Компания принесла извинения за причинённые неудобства и пообещала, что вся работа будет восстановлена в ближайшее время.