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Регион
29 июля, 11:17

В сети аптек «Столички» прокомментировали информацию о сбое

Сеть аптек Столички надеется возобновить работу в ближайшее время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sergey Bezgodov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sergey Bezgodov

В сети аптек «Столички» официально прокомментировали закрытие ряда точек. Как заявили на сайте компании, в настоящее время аптеки не работают по техническим причинам, недоступна и услуга бронирования заказов.

«Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Помимо бронирования на данный момент недоступен просмотр данных по программе лояльности. Компания принесла извинения за причинённые неудобства и пообещала, что вся работа будет восстановлена в ближайшее время.

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Напомним, о том, что аптечная сеть «Столички» подверглась хакерской атаке, стало известно 29 июля. Все московские филиалы временно прекратили работу, не функционируют кассовые аппараты и учетные системы, сотрудники находятся в вынужденном отпуске.

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Юлия Сафиулина
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