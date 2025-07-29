Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 10:33

Крупная аптечная сеть прекратила работу из-за масштабного сбоя

Московские филиалы аптек «Столички» закрыты из-за хакерской атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / juanma Cuevas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / juanma Cuevas

Аптечная сеть «Столички» подверглась хакерской атаке — все московские филиалы временно прекратили работу, сообщили наши журналисты. Не функционируют кассовые аппараты и учетные системы, сотрудники находятся в вынужденном отпуске, пишет Mash.

Аптечная сеть «Столички» подверглась хакерской атаке, аптеки закрыты. Видео © Telegram / Mash

Из источников канала стало известно, что руководство сети надеется восстановить работоспособность в течение ближайших суток, однако точные сроки восстановления пока неизвестны. Всего в аптечной сети насчитывается свыше тысячи точек продаж в восьмидесяти населенных пунктах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Основная концентрация филиалов приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Тулу, Кострому и Владимир. Официальное представительство компании воздержалось от комментариев относительно инцидента.

Российские хакеры начали спецоперацию против украинской кибергруппы
Российские хакеры начали спецоперацию против украинской кибергруппы

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» была вынуждена отменить часть назначенных рейсов из-за масштабного сбоя в IT-инфраструктуре. В Генпрокуратуре РФ уточнили, что причиной сбоя стала атака хакеров. Тем пассажирам, чьи вылеты не состоялись, вернут средства или переоформят билеты, когда проблема будет устранена. К настоящему моменту работа сервисов восстановлена.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar