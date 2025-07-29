Крупная аптечная сеть прекратила работу из-за масштабного сбоя
Московские филиалы аптек «Столички» закрыты из-за хакерской атаки
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Аптечная сеть «Столички» подверглась хакерской атаке — все московские филиалы временно прекратили работу, сообщили наши журналисты. Не функционируют кассовые аппараты и учетные системы, сотрудники находятся в вынужденном отпуске, пишет Mash.
Аптечная сеть «Столички» подверглась хакерской атаке, аптеки закрыты. Видео © Telegram / Mash
Из источников канала стало известно, что руководство сети надеется восстановить работоспособность в течение ближайших суток, однако точные сроки восстановления пока неизвестны. Всего в аптечной сети насчитывается свыше тысячи точек продаж в восьмидесяти населенных пунктах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Основная концентрация филиалов приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Тулу, Кострому и Владимир. Официальное представительство компании воздержалось от комментариев относительно инцидента.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» была вынуждена отменить часть назначенных рейсов из-за масштабного сбоя в IT-инфраструктуре. В Генпрокуратуре РФ уточнили, что причиной сбоя стала атака хакеров. Тем пассажирам, чьи вылеты не состоялись, вернут средства или переоформят билеты, когда проблема будет устранена. К настоящему моменту работа сервисов восстановлена.