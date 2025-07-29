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Регион
29 июля, 10:01

Аэрофлот восстановил работу после сбоя из-за хакерской атаки

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Авиакомпания «Аэрофлот» восстановила работу после хакерской атаки и выполняет рейсы в соответствии с расписанием, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов «Аэрофлота» стабилизировалась», — говорится в сообщении.

Накануне, 28 июля, несмотря на сбой, авиакомпания выполнила около 80% рейсов от запланированных. А отмены в основном затронули рейсы из Москвы и обратно.

Онлайн-регистрация и регистрация в аэропорту работает в штатном режиме, сайт «Аэрофлота» также работает корректно. Контакт-центр для работы с пассажирами существенно усилен.

Life.ru составил памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса
Life.ru составил памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса

Напомним, 28 июля стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» была вынуждена отменить часть назначенных рейсов из-за масштабного сбоя в IT-инфраструктуре. В Генпрокуратуре РФ уточнили, что причиной сбоя стала атака хакеров. Тем пассажирам, чьи вылеты не состоялись, вернут средства или переоформят билеты, когда проблема будет устранена.

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Александра Вишнякова
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