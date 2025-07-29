Аэрофлот восстановил работу после сбоя из-за хакерской атаки

Авиакомпания «Аэрофлот» восстановила работу после хакерской атаки и выполняет рейсы в соответствии с расписанием, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов «Аэрофлота» стабилизировалась», — говорится в сообщении.

Накануне, 28 июля, несмотря на сбой, авиакомпания выполнила около 80% рейсов от запланированных. А отмены в основном затронули рейсы из Москвы и обратно.

Онлайн-регистрация и регистрация в аэропорту работает в штатном режиме, сайт «Аэрофлота» также работает корректно. Контакт-центр для работы с пассажирами существенно усилен.