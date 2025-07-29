Пользователи массово жалуются на сбой в работе сайта «Почты России»

«Почта России» столкнулась с масштабным сбоем онлайн-сервисов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга и многочисленные жалобы пользователей в социальных сетях.

«Сегодня вечером, около 16:50, зафиксирован резкий всплеск жалоб пользователей на проблемы в работе онлайн-сервисов «Почты России», — сообщают эксперты платформы мониторинга Downdetector.

По данным аналитиков, наибольшее количество обращений поступило из Московской области (18%), Москвы (17%), Тверской (14%) и Самарской областей (11%), а также Санкт-Петербурга (11%).

Пользователи сообщают о критических сбоях: полной недоступности сайта, ошибках gateway time-out, некорректной работе мобильного приложения. Наибольшие трудности испытывают владельцы устройств на Windows (51,5% жалоб), однако проблемы фиксируются и у пользователей iOS (18,2%), Android (16,7%) и Mac OS (13,6%).