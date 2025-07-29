Пользователи массово жалуются на сбой в работе сайта «Почты России»
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«Почта России» столкнулась с масштабным сбоем онлайн-сервисов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга и многочисленные жалобы пользователей в социальных сетях.
«Сегодня вечером, около 16:50, зафиксирован резкий всплеск жалоб пользователей на проблемы в работе онлайн-сервисов «Почты России», — сообщают эксперты платформы мониторинга Downdetector.
По данным аналитиков, наибольшее количество обращений поступило из Московской области (18%), Москвы (17%), Тверской (14%) и Самарской областей (11%), а также Санкт-Петербурга (11%).
Пользователи сообщают о критических сбоях: полной недоступности сайта, ошибках gateway time-out, некорректной работе мобильного приложения. Наибольшие трудности испытывают владельцы устройств на Windows (51,5% жалоб), однако проблемы фиксируются и у пользователей iOS (18,2%), Android (16,7%) и Mac OS (13,6%).
Сервисы отслеживания посылок и оформления почтовых услуг остаются недоступными для значительной части клиентов. В пресс-службе «Почты России» пока не прокомментировали причины и масштабы инцидента.
Напомним, 29 июля в результате кибератаки была парализована работа сети аптек «Столички» — все московские филиалы временно прекратили обслуживание клиентов из-за сбоев в кассовых системах и системе учёта. Позднее аналогичные проблемы были зафиксированы в аптечной сети «Неофарм», входящей с «Столичками» в одну группу компаний.