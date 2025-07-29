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29 июля, 14:00

Хакеры нарушили работу столичной клиники «Семейный доктор»

Технический сбой парализовал работу сети клиник Семейный доктор

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сеть клиник «Семейный доктор» столкнулась с масштабным сбоем IT-систем. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«По техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи», — говорится в официальном заявлении сети

Отмечается, что 22 июля клиники работают в аварийном режиме после предполагаемой хакерской атаки, приведшей к потере базы пациентов.

Медики подтверждают, что вынуждены вести приёмы вручную — в системе 1С полностью отсутствуют данные о пациентах. Также недоступны печать документов и онлайн-запись, которая временно осуществляется только по телефону.

Работа сети аптек Столичка в Москве восстановлена после сбоя
Работа сети аптек Столичка в Москве восстановлена после сбоя

Кибератака, о которой стало известно 29 июля, полностью парализовала работу аптек «Столички» в Москве. Сбои в кассовом оборудовании и системах учёта вынудили закрыть все точки сети. Вскоре после этого аналогичные трудности были зафиксированы и в аптеках «Неофарм».

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Алиса Хуссаин
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