Хакеры нарушили работу столичной клиники «Семейный доктор»

Сеть клиник «Семейный доктор» столкнулась с масштабным сбоем IT-систем. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«По техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи», — говорится в официальном заявлении сети

Отмечается, что 22 июля клиники работают в аварийном режиме после предполагаемой хакерской атаки, приведшей к потере базы пациентов.