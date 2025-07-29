Хакеры нарушили работу столичной клиники «Семейный доктор»
Технический сбой парализовал работу сети клиник Семейный доктор
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Сеть клиник «Семейный доктор» столкнулась с масштабным сбоем IT-систем. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
«По техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи», — говорится в официальном заявлении сети
Отмечается, что 22 июля клиники работают в аварийном режиме после предполагаемой хакерской атаки, приведшей к потере базы пациентов.
Медики подтверждают, что вынуждены вести приёмы вручную — в системе 1С полностью отсутствуют данные о пациентах. Также недоступны печать документов и онлайн-запись, которая временно осуществляется только по телефону.
Кибератака, о которой стало известно 29 июля, полностью парализовала работу аптек «Столички» в Москве. Сбои в кассовом оборудовании и системах учёта вынудили закрыть все точки сети. Вскоре после этого аналогичные трудности были зафиксированы и в аптеках «Неофарм».