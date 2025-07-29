Аптеки сети «Столичка» в Москве снова открыты для посетителей. До этого некоторые средства массовой информации информировали о закрытии заведений вследствие нарушения системы, связанного с кибератакой. Сотрудники поясняли, что перерыв в работе произошел по технологическим обстоятельствам.

Представители одной из торговых точек сети рассказали агентству Ura.ru, что накануне работа была приостановлена по техническим причинам, однако сегодня деятельность восстановлена. Конкретная причина кратковременного прекращения функционирования аптек сотрудниками раскрыта не была.