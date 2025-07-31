Названы имена ответственных за кибератаки на российские ресурсы — ими оказались украинцы
KillNet и Beregini вычислили организаторов атак на российские ресурсы
Украинские хакеры при поддержке Anonymous атаковали российские ресурсы под кураторством западных спецслужб. Об этом сообщает Mash со ссылкой на данные российских кибергрупп KillNet и Beregini.
29-30 июля российские интернет-ресурсы подверглись масштабным кибератакам, организованным украинской хакерской группировкой Hacken совместно с международным движением Anonymous. Отмечается, что операции проводились под кураторством британской MI6 и американского ЦРУ.
«Способ — банальные DDoS-атакии при поддержке заражённого стиллера, который ранее распространили по рунету», — говорится в публикации.
Группировка Hacken, официально позиционирующая себя как международная компания кибербезопасности, базируется в Таллине и Лиссабоне. По данным на июль 2025 года, в ней состоит 110 человек, 60 из которых находятся на Украине. С начала СВО организация получила миллионные инвестиции от американских спонсоров.
Денис Рогатин. Фото © SHOT
Как выяснил SHOT, одним из исполнителей атак является 39-летний Денис Рогатин из Львова. Выпускник механико-математического факультета Львовского университета участвовал в атаках на сети аптек «Столичка» и «Неофарм», клиники «Семейный доктор», а также магазины «Доброцен». По данным телеграм-канала, подготовка к кибератакам велась с начала года, при этом Рогатин в переписках отвергал мелкие цели, настаивая на масштабных операциях.
Напомним, кибератака полностью парализовала работу московских аптек «Столички». Из-за сбоев в кассовых аппаратах и системах учёта все точки были вынуждены временно прекратить работу. Впоследствии схожие проблемы возникли в аптечной сети «Неофарм» и сети клиник «Семейный доктор». Вскоре с масштабным сбоем онлайн-сервисов столкнулась и «Почта России». К настоящему моменту все сбои устранены.
Денис Рогатин. Обложка © SHOT