Названы имена ответственных за кибератаки на российские ресурсы — ими оказались украинцы

Украинские хакеры при поддержке Anonymous атаковали российские ресурсы под кураторством западных спецслужб. Об этом сообщает Mash со ссылкой на данные российских кибергрупп KillNet и Beregini.

29-30 июля российские интернет-ресурсы подверглись масштабным кибератакам, организованным украинской хакерской группировкой Hacken совместно с международным движением Anonymous. Отмечается, что операции проводились под кураторством британской MI6 и американского ЦРУ.

«Способ — банальные DDoS-атакии при поддержке заражённого стиллера, который ранее распространили по рунету», — говорится в публикации.







Группировка Hacken, официально позиционирующая себя как международная компания кибербезопасности, базируется в Таллине и Лиссабоне. По данным на июль 2025 года, в ней состоит 110 человек, 60 из которых находятся на Украине. С начала СВО организация получила миллионные инвестиции от американских спонсоров.

Денис Рогатин. Фото © SHOT