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Регион
31 июля, 11:23

Названы имена ответственных за кибератаки на российские ресурсы — ими оказались украинцы

KillNet и Beregini вычислили организаторов атак на российские ресурсы

Украинские хакеры при поддержке Anonymous атаковали российские ресурсы под кураторством западных спецслужб. Об этом сообщает Mash со ссылкой на данные российских кибергрупп KillNet и Beregini.

29-30 июля российские интернет-ресурсы подверглись масштабным кибератакам, организованным украинской хакерской группировкой Hacken совместно с международным движением Anonymous. Отмечается, что операции проводились под кураторством британской MI6 и американского ЦРУ.

«Способ — банальные DDoS-атакии при поддержке заражённого стиллера, который ранее распространили по рунету», — говорится в публикации.

  • Причастные к атакам лица. Фото © Telegram / Mash
    Причастные к атакам лица. Фото © Telegram / Mash
  • Причастные к атакам лица. Фото © Telegram / Mash
    Причастные к атакам лица. Фото © Telegram / Mash
  • Причастные к атакам лица. Фото © Telegram / Mash
    Причастные к атакам лица. Фото © Telegram / Mash

Причастные к атакам лица. Фото © Telegram / Mash

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Группировка Hacken, официально позиционирующая себя как международная компания кибербезопасности, базируется в Таллине и Лиссабоне. По данным на июль 2025 года, в ней состоит 110 человек, 60 из которых находятся на Украине. С начала СВО организация получила миллионные инвестиции от американских спонсоров.

Денис Рогатин. Фото © SHOT

Денис Рогатин. Фото © SHOT

Как выяснил SHOT, одним из исполнителей атак является 39-летний Денис Рогатин из Львова. Выпускник механико-математического факультета Львовского университета участвовал в атаках на сети аптек «Столичка» и «Неофарм», клиники «Семейный доктор», а также магазины «Доброцен». По данным телеграм-канала, подготовка к кибератакам велась с начала года, при этом Рогатин в переписках отвергал мелкие цели, настаивая на масштабных операциях.

Данные клиентов сети аптек Столички остались нетронуты после хакерской атаки
Данные клиентов сети аптек Столички остались нетронуты после хакерской атаки

Напомним, кибератака полностью парализовала работу московских аптек «Столички». Из-за сбоев в кассовых аппаратах и системах учёта все точки были вынуждены временно прекратить работу. Впоследствии схожие проблемы возникли в аптечной сети «Неофарм» и сети клиник «Семейный доктор». Вскоре с масштабным сбоем онлайн-сервисов столкнулась и «Почта России». К настоящему моменту все сбои устранены.

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Денис Рогатин. Обложка © SHOT

Алиса Хуссаин
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