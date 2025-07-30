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Регион
30 июля, 12:50

Данные клиентов сети аптек Столички остались нетронуты после хакерской атаки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Персональные данные клиентов сети аптек «Столички», которая входит в холдинг «Неофарм», остались неприкосновенными после хакерской атаки, утечки не выявлено. Об этом заявили представители компании.

«На сегодняшний день не зафиксировано утечки персональных данных клиентов аптек. Работы по восстановлению сервисов продолжаются», цитирует слова компании РИА «Новости».

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Напомним, кибератака полностью парализовала работу аптек «Столички» в Москве. Из-за неполадок в работе кассовых аппаратов и систем учёта пришлось временно прекратить работу всем точкам. Позже схожие проблемы возникли в аптечной сети «Неофарм» и сети клиник «Семейный доктор».

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Полина Никифорова
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