Данные клиентов сети аптек Столички остались нетронуты после хакерской атаки
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Персональные данные клиентов сети аптек «Столички», которая входит в холдинг «Неофарм», остались неприкосновенными после хакерской атаки, утечки не выявлено. Об этом заявили представители компании.
«На сегодняшний день не зафиксировано утечки персональных данных клиентов аптек. Работы по восстановлению сервисов продолжаются», — цитирует слова компании РИА «Новости».
Напомним, кибератака полностью парализовала работу аптек «Столички» в Москве. Из-за неполадок в работе кассовых аппаратов и систем учёта пришлось временно прекратить работу всем точкам. Позже схожие проблемы возникли в аптечной сети «Неофарм» и сети клиник «Семейный доктор».