Кибератака на аптеки: Эксперт объяснил, чем опасен взлом данных о покупках лекарств

Киберпреступники нарушили работу IT-инфраструктуры крупных аптечных сетей «Столички» и «Неофарм», что привело к вынужденному простою торговых точек. О последствиях инцидента для потребителей рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в комментарии для «Вечерней Москвы».

Специалист охарактеризовал подобные атаки на фармацевтические компании как наиболее опасный вид цифровых преступлений против гражданского сектора. Эксперт подчеркнул, что медицинские данные представляют особую ценность, так как напрямую связаны с конфиденциальной информацией о здоровье людей.

«Цифровизация медицинских документов — это категория особенно чувствительных данных, потому что они говорят о состоянии здоровья человека. Потому что, когда злоумышленники доберутся до данных продаж (где будут указаны проданные лекарственные препараты), платёжных данных клиентов и узнают, какому банку принадлежит карта, они получат информацию о состоянии здоровья конкретных людей», — пояснил Парфентьев.