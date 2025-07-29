В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о массовых сбоях в сети аптек
Роскомнадзор выявил сбой у аптек Столички, Неофарм и клиники Семейный доктор
Обложка © Life.ru
В работе сетей аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор» произошёл сбой, причины которого выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Уточняется, что признаков DDoS-атаки не зафиксировано.
Напомним кибератака полностью парализовала работу аптек «Столички» в Москве. Сбои в кассовом оборудовании и системах учёта вынудили закрыть все точки сети. Вскоре после этого аналогичные трудности были зафиксированы и в аптеках «Неофарм», а также в клинике «Семейный доктор».