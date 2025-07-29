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29 июля, 16:32

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о массовых сбоях в сети аптек

Роскомнадзор выявил сбой у аптек Столички, Неофарм и клиники Семейный доктор

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В работе сетей аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор» произошёл сбой, причины которого выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Уточняется, что признаков DDoS-атаки не зафиксировано.

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Напомним кибератака полностью парализовала работу аптек «Столички» в Москве. Сбои в кассовом оборудовании и системах учёта вынудили закрыть все точки сети. Вскоре после этого аналогичные трудности были зафиксированы и в аптеках «Неофарм», а также в клинике «Семейный доктор».

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Никита Никонов
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