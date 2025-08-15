«Грубо срежиссированный ход»: Психолог разоблачил постановку разводящихся Дибровых

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся после 16 лет совместной жизни. По данным СМИ, звёздное семейство рушится из-за якобы измены супруги. Недавно телеведущий подлил масла в без того горячий скандал. Он вышел в эфир, чтобы рассказать про измены, в кадре неожиданно появилась жена. Полина предложила Дмитрию чай, а тот приветливо поблагодарил её. Однако психолог Станислав Самбурский не верит в искренность парочки и подозревает их в постановке.

«Фактически в появлении Полины не видна радость от близости с Дмитрием, но есть демонстрация, как по сценарию: «Я здесь, вы меня видите». Плечи развёрнуты к зрителю, а не к мужу. Полный заход в кадр выглядит, как грубо срежиссированный ход для опровержения роли «бывшей», — отметил эксперт.

По его словам, Дибров отреагировал моментально: «Это Полина, но не Суслова, а я вам не Достоевский». Данная фраза звучала как щелчок. Вместо тепла телеведущий отгородился литературной шуткой. Полина услышала за чашку чая «Спасибо большое» — так отвечают коллегам.