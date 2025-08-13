Жена Диброва внезапно прервала его рассуждения об изменах, появившись в ночном прямом эфире

Телеведущий Дмитрий Дибров неожиданно запустил стрим на тему супружеских измен под названием «Как победить в жизни?». В полуторачасовом монологе он рассуждал о причинах адюльтера, опираясь на примеры из литературы и кинематографа. В ходе эфира в кадре ненадолго появилась его жена Полина Диброва, предложившая чай, после чего ведущий продолжил философствовать, будто не замечая скандала вокруг их отношений. Внимание на это обратил Super.

Вместо резких высказываний о семейном конфликте Дибров зачитывал отрывки из классических произведений, включал тематическую музыку и рассуждал о психологических аспектах брака. Телеведущий аккуратно затронул тему разлада, отметив, что разрыв отношений редко происходит по вине одного. Он указал, что мужчины часто сами провоцируют кризис, не проявляя к женам достаточно внимания и заботы.

«Если женщина изменила — виноват мужчина. Всё просто: супруге стало скучно, а муж обязан сделать её жизнь интересной», — заявил Дибров.

Видео © Twitch/deebrov