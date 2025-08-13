Жена Диброва внезапно прервала его рассуждения об изменах, появившись в ночном прямом эфире
Жена Дмитрия Диброва появилась в эфире мужа на Twitch после слухов об измене
Телеведущий Дмитрий Дибров неожиданно запустил стрим на тему супружеских измен под названием «Как победить в жизни?». В полуторачасовом монологе он рассуждал о причинах адюльтера, опираясь на примеры из литературы и кинематографа. В ходе эфира в кадре ненадолго появилась его жена Полина Диброва, предложившая чай, после чего ведущий продолжил философствовать, будто не замечая скандала вокруг их отношений. Внимание на это обратил Super.
Вместо резких высказываний о семейном конфликте Дибров зачитывал отрывки из классических произведений, включал тематическую музыку и рассуждал о психологических аспектах брака. Телеведущий аккуратно затронул тему разлада, отметив, что разрыв отношений редко происходит по вине одного. Он указал, что мужчины часто сами провоцируют кризис, не проявляя к женам достаточно внимания и заботы.
«Если женщина изменила — виноват мужчина. Всё просто: супруге стало скучно, а муж обязан сделать её жизнь интересной», — заявил Дибров.
Многие зрители расценили этот эпизод как намёк на то, что супруги, несмотря на громкий скандал и слухи о разводе, сохраняют тёплые и дружеские отношения. Также зрители предполагают, что видео могло быть снято задолго до публикации и представлено как недавний прямой эфир.
Напомним, ранее сообщалось, что Полина Диброва покинула 64-летнего мужа ради романа с бизнесменом Романом Товстиком, отцом шестерых детей. По данным СМИ, Дмитрий Дибров планирует через суд лишить её имущества и опеки над детьми. Юрист Катя Гордон жёстко раскритиковала молодую жену телеведущего за связь с женатым мужчиной. Она указала на лицемерие: Диброва публично выступает за семейные ценности, но своими поступками способствовала разрушению чужой семьи.