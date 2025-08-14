«Все хотят пропиариться»: Блёданс разоблачила фейки о разводе Дибровых
Эвелина Блёданс заявила, что половина слухов о разводе Дибровых — вымысел
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova
Актриса Эвелина Блёданс выступила в защиту Полины Дибровой на фоне слухов о расставании с телеведущим Дмитрием Дибровым. Она заявила, что большая часть информации о разводе пары не соответствует действительности.
«Всё, что сейчас говорится — половина вымыслы. Все хотят на этом пропиариться и заработать денег», — сказала Блёданс, передаёт её слова Woman.ru.
По словам актрисы, Дибровы сохраняют нормальные отношения и ведут себя интеллигентно. Она уверена, что, когда пара решит рассказать свою версию событий, общество пожалеет о нападках на Полину. Блёданс подчеркнула, что Диброва — мать троих детей, которая заслуживает уважения.
Также Блёданс раскритиковала юриста Екатерину Гордон, поддержавшую Елену Товстик. Актриса обвинила её в желании быть в центре скандала и предупредила, что за такие высказывания придётся отвечать.
Напомним, по словам Гордон, предприниматель Роман Товстик ограничил доступ своей бывшей жене Елене к их общим детям, перевезя их к новой возлюбленной — Полине Дибровой. Кроме того, Гордон опровергла заявления о передаче Елене миллиарда рублей, назвав это пиар-ходом со стороны Товстика. Однако накануне всё ещё жена Диброва внезапно прервала его рассуждения об изменах, появившись в ночном прямом эфире.