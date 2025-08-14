«Все хотят пропиариться»: Блёданс разоблачила фейки о разводе Дибровых

Актриса Эвелина Блёданс выступила в защиту Полины Дибровой на фоне слухов о расставании с телеведущим Дмитрием Дибровым. Она заявила, что большая часть информации о разводе пары не соответствует действительности.

«Всё, что сейчас говорится — половина вымыслы. Все хотят на этом пропиариться и заработать денег», — сказала Блёданс, передаёт её слова Woman.ru.

По словам актрисы, Дибровы сохраняют нормальные отношения и ведут себя интеллигентно. Она уверена, что, когда пара решит рассказать свою версию событий, общество пожалеет о нападках на Полину. Блёданс подчеркнула, что Диброва — мать троих детей, которая заслуживает уважения.