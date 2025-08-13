Забрал детей у жены: Катя Гордон обвинила любовника Дибровой в грязных играх

Бизнесмен Роман Товстик фактически лишил свою супругу Елену возможности видеться с двумя общими детьми, перевезя их к своей новой партнёрше Полине Дибровой. Об этом VOICE рассказала адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы женщины.

По её словам, дети сейчас находятся в доме Полины Дибровой, и есть основания полагать, что их намеренно настраивают против матери. Гордон также опровергла информацию о якобы выплаченном Елене миллиарде рублей, назвав это пиар-акцией бизнесмена.

«Никакой миллиард и даже миллион Роман на данный момент не отдал... Дети фактически проживают с любовницей Романа Полиной, и их явно настраивают против матери. Более того, сторона Романа пытается поставить деньги в зависимость от детей. Подпишите, мол, детей нам, и мы заплатим», — заявила адвокат.

Она расценивает такие предложения как откровенный шантаж. Елена Товстик, несмотря на давление, намерена продолжать судебные тяжбы за право воспитывать детей. Конфликт усугубляется тем, что официальный развод пары ещё не оформлен. Обе стороны только начали активную подготовку к предстоящим разбирательствам.