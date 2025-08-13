Забрал детей у жены: Катя Гордон обвинила любовника Дибровой в грязных играх
Юрист Гордон: Товстик забрал двоих детей у жены и перевёз к Полине Дибровой
Роман Товстик со своей женой Еленой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ roman_tovstick
Бизнесмен Роман Товстик фактически лишил свою супругу Елену возможности видеться с двумя общими детьми, перевезя их к своей новой партнёрше Полине Дибровой. Об этом VOICE рассказала адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы женщины.
По её словам, дети сейчас находятся в доме Полины Дибровой, и есть основания полагать, что их намеренно настраивают против матери. Гордон также опровергла информацию о якобы выплаченном Елене миллиарде рублей, назвав это пиар-акцией бизнесмена.
«Никакой миллиард и даже миллион Роман на данный момент не отдал... Дети фактически проживают с любовницей Романа Полиной, и их явно настраивают против матери. Более того, сторона Романа пытается поставить деньги в зависимость от детей. Подпишите, мол, детей нам, и мы заплатим», — заявила адвокат.
Она расценивает такие предложения как откровенный шантаж. Елена Товстик, несмотря на давление, намерена продолжать судебные тяжбы за право воспитывать детей. Конфликт усугубляется тем, что официальный развод пары ещё не оформлен. Обе стороны только начали активную подготовку к предстоящим разбирательствам.
Ранее в неожиданном стриме телеведущий Дмитрий Дибров затронул тему супружеской неверности, озаглавив трансляцию «Как победить в жизни?». В течение полутора часов он анализировал причины измен, обращаясь к сюжетам из книг и фильмов. Во время эфира в кадре мелькнула его супруга Полина Диброва, предложившая ему чай. Однако после короткого диалога Дибров продолжил размышлять, словно игнорируя слухи об их семейных проблемах.
Напомним, журналисты сообщили, что Полина Диброва покинула 64-летнего телеведущего ради романа с бизнесменом Романом Товстиком, отцом шестерых детей. По данным СМИ, Дмитрий Дибров планирует через суд лишить её имущества и опеки над детьми. Юрист Гордон жёстко раскритиковала молодую жену телеведущего за связь с женатым мужчиной. Она указала на лицемерие: Диброва публично выступает за семейные ценности, но своими поступками способствовала разрушению чужой семьи.