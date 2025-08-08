Появились данные об условиях развода Диброва с женой, сбежавшей к любовнику младше на 15 лет
Адвокат Добровинский рассказал об условиях развода Дмитрия и Полины Дибровых
Полина и Дмитрий Дибровы. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина Диброва обсуждают детали бракоразводного процесса после 19 лет отношений. Встреча их адвокатов для согласования соглашения состоится в понедельник, 11 августа.
«Сегодня я общался с адвокатом Полины Дибровой — Мариной Дубровской. Мы договорились встретиться у меня в офисе, чтобы обсудить условия обеих сторон», — рассказал kp.ru адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Диброва.
Напомним, Полина Диброва уходит от 64-летнего супруга избраннику младше на 15 лет – предпринимателю и отцу шестерых детей Роману Товстику. Телеведущий намерен отсудить у жены дом на Рублёвке и права опеки над детьми. С публичной критикой Полины Дибровой, которая завела женатого любовника, выступила адвокат Катя Гордон. Накануне адвокаты Дибровой подтвердили, что бракоразводному процессу был дан старт.