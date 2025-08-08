Встреча Путина и Трампа
Регион
8 августа, 11:16

Появились данные об условиях развода Диброва с женой, сбежавшей к любовнику младше на 15 лет

Адвокат Добровинский рассказал об условиях развода Дмитрия и Полины Дибровых

Полина и Дмитрий Дибровы. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина Диброва обсуждают детали бракоразводного процесса после 19 лет отношений. Встреча их адвокатов для согласования соглашения состоится в понедельник, 11 августа.

«Сегодня я общался с адвокатом Полины Дибровой — Мариной Дубровской. Мы договорились встретиться у меня в офисе, чтобы обсудить условия обеих сторон», — рассказал kp.ru адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Диброва.

«Есть право выбирать»: Блёданс прокомментировала травлю супруги Диброва

Напомним, Полина Диброва уходит от 64-летнего супруга избраннику младше на 15 лет – предпринимателю и отцу шестерых детей Роману Товстику. Телеведущий намерен отсудить у жены дом на Рублёвке и права опеки над детьми. С публичной критикой Полины Дибровой, которая завела женатого любовника, выступила адвокат Катя Гордон. Накануне адвокаты Дибровой подтвердили, что бракоразводному процессу был дан старт.

