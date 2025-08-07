Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

7 августа, 00:34

«Есть право выбирать»: Блёданс прокомментировала травлю супруги Диброва

Эвелина Блёданс высказалась в поддержку Полины Дибровой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Актриса Эвелина Блёданс публично поддержала супругу телеведущего Дмитрия Диброва Полину, оказавшуюся в центре скандала после измены. По её мнению, 35-летняя женщина не заслуживает травли и общественного порицания. Об этом пишет Starhit.

Блёданс рассказала, что Полина не поддерживала близких отношений с Еленой Товстик, бывшей женой Романа, на протяжении восьми лет. И несмотря на то, что она является крёстной, Диброва имеет право на личное счастье и свободу выбора, отметила актриса.

Она также выразила сожаление по поводу той жестокости, с которой сейчас обращаются к Дибровой, считая это несправедливым и болезненным. Она пояснила, что порой чувства к партнёру могут иссякать, а новый выбор неизбежно вызывает эмоциональные потрясения у близких.

«Мы не обязаны жить с теми, кого не любим — ради формы или приличий. Это вредно и детям, и взрослым. Жизнь одна. У всех нас есть право выбирать — с кем идти дальше», — подчеркнула Блёданс.

Напомним, Полина Диброва ушла от 64-летнего мужа ради нового романа с успешным бизнесменом Романом Товстиком — отцом шестерых детей. Сам Дмитрий Дибров намерен через суд оставить её без совместно нажитого имущества и опеки над детьми.

Тимур Хингеев
