«Есть право выбирать»: Блёданс прокомментировала травлю супруги Диброва

Актриса Эвелина Блёданс публично поддержала супругу телеведущего Дмитрия Диброва Полину, оказавшуюся в центре скандала после измены. По её мнению, 35-летняя женщина не заслуживает травли и общественного порицания. Об этом пишет Starhit.

Блёданс рассказала, что Полина не поддерживала близких отношений с Еленой Товстик, бывшей женой Романа, на протяжении восьми лет. И несмотря на то, что она является крёстной, Диброва имеет право на личное счастье и свободу выбора, отметила актриса.

Она также выразила сожаление по поводу той жестокости, с которой сейчас обращаются к Дибровой, считая это несправедливым и болезненным. Она пояснила, что порой чувства к партнёру могут иссякать, а новый выбор неизбежно вызывает эмоциональные потрясения у близких.