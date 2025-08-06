Жена любовника Дибровой призналась, что последние два года не выходила из дома

Жена Романа Товстика Елена призналась, что последние два года не выходила из дома, заботясь о детях и ведя быт. Таким образом она прокомментировала слухи, которые распространяет её супруг, желая отобрать наследников после развода.

Товстик подал на развод со своей супругой Еленой, чтобы уйти к жене Дмитрия Диброва — Полине. Но помимо этого он хочет отсудить детей у жены. Всего их у пары шестеро, самому старшему исполнилось 18 лет, а младшему только год. Товстик настаивает, что Елена всё время пропадала на курортах и не выполняла родительские обязанности. Женщина с его обвинениями не согласна и опровергает их.

«Последние два года я вообще не выходила из дома, я была с грудным ребёнком, целый год его кормила и занималась пятью детьми и ещё бытом. Я даже ни разу не сходила ни к кому на день рождения и вообще из дома не выходила, занималась только домом и бытом», — заявила Елена в личном блоге адвоката Кати Гордон.