Жена любовника Дибровой призналась, что последние два года не выходила из дома
Роман Товстик со своей женой Еленой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ roman_tovstick
Жена Романа Товстика Елена призналась, что последние два года не выходила из дома, заботясь о детях и ведя быт. Таким образом она прокомментировала слухи, которые распространяет её супруг, желая отобрать наследников после развода.
Товстик подал на развод со своей супругой Еленой, чтобы уйти к жене Дмитрия Диброва — Полине. Но помимо этого он хочет отсудить детей у жены. Всего их у пары шестеро, самому старшему исполнилось 18 лет, а младшему только год. Товстик настаивает, что Елена всё время пропадала на курортах и не выполняла родительские обязанности. Женщина с его обвинениями не согласна и опровергает их.
«Последние два года я вообще не выходила из дома, я была с грудным ребёнком, целый год его кормила и занималась пятью детьми и ещё бытом. Я даже ни разу не сходила ни к кому на день рождения и вообще из дома не выходила, занималась только домом и бытом», — заявила Елена в личном блоге адвоката Кати Гордон.
Напомним, что Дмитрий Дибров разводится с молодой супругой Полиной, которая, по слухам, ушла от него ради нового романа с Романом Товстиком. Бизнесмен в свою очередь хочет развестись с женой Еленой и лишить её общих детей. Адвокат Екатерина Гордон в связи с этим осудила Полину и Романа и заявила, что будет защищать интересы Елены.