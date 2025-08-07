Адвокаты подтвердили развод Дмитрия Диброва с молодой женой

Полина Диброва официально начала бракоразводный процесс с ведущим Дмитрием Дибровым. Об этом заявили юристы адвокатского бюро «Дубровская, Кузнецова и партнёры», представляющие интересы женщины.

«Во всех действиях, предпринимаемых в рамках данного дела, мы будем руководствоваться исключительно интересами детей», — подчеркнула адвокат Ирина Кузнецова в телеграм-канале бюро.