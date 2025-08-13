Роскошный автопарк и особняк на Рублёвке: Супругам Дибровым предстоит раздел имущества
Kp.ru: Дибровым при разводе придётся делить особняк, квартиры и машины
Полина и Дмитрий Дибровы. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Дмитрий и Полина Дибровы за 16 лет совместной жизни построили трёхэтажный особняк на Рублёвке площадью 1100 кв.м. На территории дома расположены бассейн, кинотеатр, сауна и фонтаны. Недвижимость записана на телеведущего, однако его супруга может претендовать на часть имущества в процессе развода.
Дибров подчёркивал, что не подписывал с женой брачного договора, напомнили редакторы kp.ru. Также они выяснили, что у звёздного семейства есть две квартиры в центре Москвы общей стоимостью около 196 миллионов рублей. Роскошный автопарк Полины включает MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne. Дмитрий в своё время отдал предпочтение моделям Toyota Alphard и Mercedes CL.
Ранее Life.ru сообщил о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с молодой супругой Полиной, которая якобы покинула 64-летнего мужа ради нового романа с успешным бизнесменом Романом Товстиком — отцом шестерых детей и совладельцем крупной корпорации. Друзья Диброва уже рассказали о его состоянии после измены жены. В свою очередь адвокат Александр Добровинский раскрыл условия развода Дмитрия и Полины Дибровых.