Роскошный автопарк и особняк на Рублёвке: Супругам Дибровым предстоит раздел имущества

Дмитрий и Полина Дибровы за 16 лет совместной жизни построили трёхэтажный особняк на Рублёвке площадью 1100 кв.м. На территории дома расположены бассейн, кинотеатр, сауна и фонтаны. Недвижимость записана на телеведущего, однако его супруга может претендовать на часть имущества в процессе развода.

Дибров подчёркивал, что не подписывал с женой брачного договора, напомнили редакторы kp.ru. Также они выяснили, что у звёздного семейства есть две квартиры в центре Москвы общей стоимостью около 196 миллионов рублей. Роскошный автопарк Полины включает MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne. Дмитрий в своё время отдал предпочтение моделям Toyota Alphard и Mercedes CL.