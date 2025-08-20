Вестник апокалипсиса: Чем опасна пророческая Чёрная Луна 22 августа в знаке зодиака Лев
Оглавление
Чёрная Луна 22 августа пугает пророчествами о конце времён. Лев, знак власти и гордости, усиливает напряжение. Уже на следующий день будет новолуние в Деве. Как эти события отразятся на каждом знаке зодиака и кому нужно быть особенно осторожным?
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii M, © «Шедеврум»
Август традиционно считается месяцем перемен: лето уходит, но энергия солнца ещё сильна. И именно в этот период небеса готовят особое явление — предноволуние в знаке зодиака Лев 22 августа 2025 года, которое совпадёт с Чёрной Луной. Сочетание этих факторов всегда воспринималось людьми не просто как астрономическое событие, а как знак судьбы. Опасно ли пророческое новолуние, по каким знакам зодиака ударит и что нельзя делать, когда Луна исчезнет с небосвода?
Чёрная Луна и новолуние в августе: когда будет и можно ли увидеть
Что такое Чёрная Луна и почему её так называют? Фото © «Шедеврум»
Новолуние произойдёт 23 августа 2025 года в 9 утра по московскому времени. Увидеть его глазами будет невозможно: в этот момент Луна полностью скрывается в солнечном сиянии. На небе она словно исчезает, оставляя после себя ощущение пустоты и странной тишины. А вот накануне, 22 августа, случится мистическая Чёрная Луна.
В астрологии именно такие дни — Чёрная Луна и новолуние следом — считаются переломными: это момент, когда старое уходит, а новое ещё не родилось. Астролог Павсекакий Богданов предупреждает: «22 и 23 августа — особые дни, когда Луна уходит в тень и словно исчезает с небосвода. В такие моменты энергетика тонкая — и мы действуем почти «на ощупь».
Почему Чёрная Луна 22 августа — это предвестник апокалипсиса
Чёрная Луна 22 августа: предвестник апокалипсиса? Фото © «Шедеврум»
В народных поверьях и эзотерике Чёрную Луну часто называют символом бедствий. Считается, что она открывает путь скрытым страхам, вытаскивает наружу подавленные эмоции и запускает кризисы.
Любители мистики связывают это явление и с библейскими пророчествами. В Евангелии от Марка (глава 13, стих 24) есть строки: «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются».
Многие уверены: именно так описывается Чёрная Луна, предвестник конца времён. Хотя учёные не находят в этом никакой мистики. Они объясняют это явление редким, случающимся раз в 33 месяца, но не опасным. Чёрной Луной называют явление, когда на один календарный месяц приходится два новолуния. В этот период спутник Земли находится на линии между Солнцем и Землёй — и его дневная сторона обращена к нам тенью. Поэтому небосвод выглядит пустым — без привычного светила.
Но в массовом сознании Луна без света остаётся символом пустоты и возможных катастроф. По прогнозам учёных, следующую Чёрную Луну следует ожидать 20 августа 2028 года.
Чем опасна Чёрная Луна 22 августа в знаке зодиака Лев
В чём опасность Чёрной Луны 22 августа, как пережить астроапокалипсис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge
Знак зодиака Лев связан с Солнцем, силой личности и проявлением «я». Когда новолуние совпадает с этим зодиаком, на первый план выходят вопросы власти, гордости и амбиций. Опасность Чёрной Луны 22 августа в том, что внутренние страхи и комплексы могут резко обостриться. Люди становятся более уязвимыми к обидам, их эго страдает от малейшей критики. В этот период велик риск ссор, особенно в семье и в отношениях с начальством.
Само же новолуние проявится утром 23 августа в 9:06 по Москве и откроется в знаке Девы. Энергия этого земного знака зодиака принесёт ясность и трезвость, словно заставив навести порядок в мыслях. Чтобы шагнуть в новый цикл, потребуется отпустить старые связи и освободить место будущему.
Что нельзя делать во время Чёрной Луны 22 августа
22 августа лучше избегать скандалов, провокаций и ещё этих 7 действий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot
Явление Чёрной Луны всегда воспринималось людьми как время, когда граница между реальностью и скрытым миром становится тоньше. Луна исчезает с небосвода, и вместе с ней будто исчезает защита, которую она даёт. Для общества в целом это время повышенной эмоциональности: от политиков до обычных людей все склонны к драматизации и громким заявлениям. Поэтому 22 августа лучше избегать скандалов, провокаций и необдуманных решений. И вот что ещё лучше не делать во время Чёрной Луны.
- Нельзя вступать в конфликты. Во время Чёрной Луны 22 августа эмоции обостряются, а ссоры могут перерасти в настоящие разрывы отношений. Даже мелкая ссора в этот день способна оставить глубокий след, потому что энергия Луны не смягчает слова и поступки.
- Нельзя начинать новые дела. Символика Чёрной Луны связана с пустотой и завершением. Всё начатое в этот день рискует «провалиться в никуда» или обернуться трудностями. Астрологи советуют подождать несколько дней, пока Луна войдёт в рост.
- Нельзя принимать важные финансовые решения. День неблагоприятен для крупных покупок, кредитов или вложений. Энергия нестабильна, и велика вероятность ошибок или обмана. Лучше отложить такие шаги хотя бы на пару дней.
- Нельзя путешествовать и отправляться в дорогу. Считается, что во время Чёрной Луны 22 августа защита путешественника слабеет. В этот день выше риск задержек, неприятных происшествий и даже аварий. Лучше провести время дома или на знакомой территории.
- Нельзя заниматься магическими практиками и гаданиями. Многие эзотерики считают, что Чёрная Луна открывает канал к хаотическим энергиям. Заклинания и гадания в этот день могут «схватить» не ту силу — и результат будет искажён или даже опасен.
- Нельзя ссориться с близкими и рвать связи. Даже если назрел серьёзный разговор, переносите его. Чёрная Луна 22 августа превращает каждое слово в «печать», и поспешные решения могут оказаться необратимыми. То, что кажется правильным, позже принесёт сожаление.
- Нельзя предаваться мрачным мыслям. Энергия Чёрной Луны 22 августа усиливает внутренние страхи. Если концентрироваться на негативе, он может укорениться и влиять ещё долго. Именно поэтому важно направить мысли в сторону спокойствия и будущих планов, а не зацикливаться на тревогах.
Как новолуние в Деве 23 августа отразится на разных знаках зодиака
Новолуние в августе: в каком знаке зодиака будет, когда наступит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Сначала Чёрная Луна 22 августа, потом новолуние в Деве 23 августа — как эти события отразятся на жизни представителей зодиакального круга? Астролог Павсекакий Богданов эксклюзивно для Life.ru сказал, что, «как астролог, хочу предупредить: осторожность нужна каждому, но особенно — трём знакам зодиака». Первый из таких знаков зодиака — Дева. Со слов эксперта, Луна уходит прямо накануне их времени силы, поэтому возможны сомнения, раздражение и внутренний хаос. Астролог советует 22 и 23 августа носителям знака зодиака Дева не принимать окончательных решений и не ввязываться в споры — они могут перерасти в бурю. Лучше заняться рутинными делами и привести мысли в порядок.
Второй знак зодиака — Рыбы. Исчезновение Луны для вас — как временная потеря ориентира. Могут появиться усталость, ощущение, что «почва уходит из-под ног». Не спешите, замедлитесь. Сон и отдых важнее работы. В эти два дня стоит беречь нервы и избегать манипуляторов.
И третий знак зодиака, для которого Чёрная Луна 22 августа станет зловещим явлением, — это Близнецы. «Вы можете почувствовать, что мир «замолчал», и это вызовет тревогу. Возможны неожиданные недопонимания, ошибки в переговорах или срыв планов. Вам нужно проверять всё дважды и быть готовыми к тому, что некоторые встречи перенесутся. Это время для анализа, а не для старта», — рассказывает астролог.
А как новолуние 23 августа в Деве отразится на знаках зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
А как новолуние отразится на остальных представителях зодиакального круга?
- Львы по гороскопу почувствуют напряжение сильнее других. Их гордость и лидерские амбиции могут столкнуться с проверкой. Главное — не вступать в конфликты и не пытаться доказать свою правоту любой ценой.
- Представители огненных знаков зодиака Овен и Стрелец ощутят прилив энергии и желание действовать. Но импульсивность в этот день может привести к ошибкам, поэтому важно сдерживать порывы.
- Тельцы и Козероги по гороскопу столкнутся с внутренними сомнениями: стоит ли продолжать старое или пора всё менять. Энергия новолуния поможет найти новые ориентиры, если не спешить.
- Те, кто родился под знаками зодиака Весы и Водолей, могут испытать эмоциональные качели: от вдохновения до раздражения. Хорошее время для творчества, но не для принятия серьёзных решений.
- Раки и Скорпионы будут особенно чувствительны во время новолуния 22 августа. Возможны эмоциональные всплески, слёзы без причины, ощущение тревоги. Им важно окружить себя спокойной атмосферой и избегать токсичных людей.
Энергетика новолуния и чем оно отличается от полнолуния
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Amanita Silvicora
А чем отличаются энергетики новолуния и полнолуния? Новолуние — это точка нуля, момент обновления и перезагрузки. Энергия в это время направлена внутрь: человек словно закрывается от внешнего мира, чтобы накапливать силы. Это идеальное время для планов, но не для активных действий.
Полнолуние же, наоборот, разливает энергию вовне. Это пик активности, когда эмоции и события достигают своего апогея. Если полнолуние часто приводит к вспышкам страстей, конфликтам и громким событиям, то новолуние даёт ощущение тишины, скрытого напряжения и зарождения нового цикла.
Чёрная Луна 22 августа во Льве — это момент, когда старое сгорает, а новое ещё только зарождается. Для одних это шанс освободиться от лишнего и поставить новые цели, для других — испытание гордости и силы духа. Да, это событие окутано мистическими ассоциациями и даже библейскими пророчествами. Но важно помнить: главная энергия направлена не на разрушение, а на обновление. И если подойти к нему осознанно, то оно может стать точкой отсчёта для новой, более гармоничной главы жизни. Ранее Life.ru рассказывал, что пророчит представителям зодиакального круга рунический гороскоп на неделю.