Вестник апокалипсиса: Чем опасна пророческая Чёрная Луна 22 августа в знаке зодиака Лев

Август традиционно считается месяцем перемен: лето уходит, но энергия солнца ещё сильна. И именно в этот период небеса готовят особое явление — предноволуние в знаке зодиака Лев 22 августа 2025 года, которое совпадёт с Чёрной Луной. Сочетание этих факторов всегда воспринималось людьми не просто как астрономическое событие, а как знак судьбы. Опасно ли пророческое новолуние, по каким знакам зодиака ударит и что нельзя делать, когда Луна исчезнет с небосвода?

Чёрная Луна и новолуние в августе: когда будет и можно ли увидеть

Что такое Чёрная Луна и почему её так называют? Фото © «Шедеврум»

Новолуние произойдёт 23 августа 2025 года в 9 утра по московскому времени. Увидеть его глазами будет невозможно: в этот момент Луна полностью скрывается в солнечном сиянии. На небе она словно исчезает, оставляя после себя ощущение пустоты и странной тишины. А вот накануне, 22 августа, случится мистическая Чёрная Луна.

В астрологии именно такие дни — Чёрная Луна и новолуние следом — считаются переломными: это момент, когда старое уходит, а новое ещё не родилось. Астролог Павсекакий Богданов предупреждает: «22 и 23 августа — особые дни, когда Луна уходит в тень и словно исчезает с небосвода. В такие моменты энергетика тонкая — и мы действуем почти «на ощупь».

Почему Чёрная Луна 22 августа — это предвестник апокалипсиса

Чёрная Луна 22 августа: предвестник апокалипсиса? Фото © «Шедеврум»

В народных поверьях и эзотерике Чёрную Луну часто называют символом бедствий. Считается, что она открывает путь скрытым страхам, вытаскивает наружу подавленные эмоции и запускает кризисы.

Любители мистики связывают это явление и с библейскими пророчествами. В Евангелии от Марка (глава 13, стих 24) есть строки: «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются».

Многие уверены: именно так описывается Чёрная Луна, предвестник конца времён. Хотя учёные не находят в этом никакой мистики. Они объясняют это явление редким, случающимся раз в 33 месяца, но не опасным. Чёрной Луной называют явление, когда на один календарный месяц приходится два новолуния. В этот период спутник Земли находится на линии между Солнцем и Землёй — и его дневная сторона обращена к нам тенью. Поэтому небосвод выглядит пустым — без привычного светила.

Но в массовом сознании Луна без света остаётся символом пустоты и возможных катастроф. По прогнозам учёных, следующую Чёрную Луну следует ожидать 20 августа 2028 года.

Чем опасна Чёрная Луна 22 августа в знаке зодиака Лев

В чём опасность Чёрной Луны 22 августа, как пережить астроапокалипсис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Знак зодиака Лев связан с Солнцем, силой личности и проявлением «я». Когда новолуние совпадает с этим зодиаком, на первый план выходят вопросы власти, гордости и амбиций. Опасность Чёрной Луны 22 августа в том, что внутренние страхи и комплексы могут резко обостриться. Люди становятся более уязвимыми к обидам, их эго страдает от малейшей критики. В этот период велик риск ссор, особенно в семье и в отношениях с начальством.

Само же новолуние проявится утром 23 августа в 9:06 по Москве и откроется в знаке Девы. Энергия этого земного знака зодиака принесёт ясность и трезвость, словно заставив навести порядок в мыслях. Чтобы шагнуть в новый цикл, потребуется отпустить старые связи и освободить место будущему.

Что нельзя делать во время Чёрной Луны 22 августа

22 августа лучше избегать скандалов, провокаций и ещё этих 7 действий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

Явление Чёрной Луны всегда воспринималось людьми как время, когда граница между реальностью и скрытым миром становится тоньше. Луна исчезает с небосвода, и вместе с ней будто исчезает защита, которую она даёт. Для общества в целом это время повышенной эмоциональности: от политиков до обычных людей все склонны к драматизации и громким заявлениям. Поэтому 22 августа лучше избегать скандалов, провокаций и необдуманных решений. И вот что ещё лучше не делать во время Чёрной Луны.

Нельзя вступать в конфликты. Во время Чёрной Луны 22 августа эмоции обостряются, а ссоры могут перерасти в настоящие разрывы отношений. Даже мелкая ссора в этот день способна оставить глубокий след, потому что энергия Луны не смягчает слова и поступки.

Во время Чёрной Луны 22 августа эмоции обостряются, а ссоры могут перерасти в настоящие разрывы отношений. Даже мелкая ссора в этот день способна оставить глубокий след, потому что энергия Луны не смягчает слова и поступки. Нельзя начинать новые дела. Символика Чёрной Луны связана с пустотой и завершением. Всё начатое в этот день рискует «провалиться в никуда» или обернуться трудностями. Астрологи советуют подождать несколько дней, пока Луна войдёт в рост.

Символика Чёрной Луны связана с пустотой и завершением. Всё начатое в этот день рискует «провалиться в никуда» или обернуться трудностями. Астрологи советуют подождать несколько дней, пока Луна войдёт в рост. Нельзя принимать важные финансовые решения. День неблагоприятен для крупных покупок, кредитов или вложений. Энергия нестабильна, и велика вероятность ошибок или обмана. Лучше отложить такие шаги хотя бы на пару дней.

День неблагоприятен для крупных покупок, кредитов или вложений. Энергия нестабильна, и велика вероятность ошибок или обмана. Лучше отложить такие шаги хотя бы на пару дней. Нельзя путешествовать и отправляться в дорогу. Считается, что во время Чёрной Луны 22 августа защита путешественника слабеет. В этот день выше риск задержек, неприятных происшествий и даже аварий. Лучше провести время дома или на знакомой территории.

Считается, что во время Чёрной Луны 22 августа защита путешественника слабеет. В этот день выше риск задержек, неприятных происшествий и даже аварий. Лучше провести время дома или на знакомой территории. Нельзя заниматься магическими практиками и гаданиями. Многие эзотерики считают, что Чёрная Луна открывает канал к хаотическим энергиям. Заклинания и гадания в этот день могут «схватить» не ту силу — и результат будет искажён или даже опасен.

Многие эзотерики считают, что Чёрная Луна открывает канал к хаотическим энергиям. Заклинания и гадания в этот день могут «схватить» не ту силу — и результат будет искажён или даже опасен. Нельзя ссориться с близкими и рвать связи. Даже если назрел серьёзный разговор, переносите его. Чёрная Луна 22 августа превращает каждое слово в «печать», и поспешные решения могут оказаться необратимыми. То, что кажется правильным, позже принесёт сожаление.

Даже если назрел серьёзный разговор, переносите его. Чёрная Луна 22 августа превращает каждое слово в «печать», и поспешные решения могут оказаться необратимыми. То, что кажется правильным, позже принесёт сожаление. Нельзя предаваться мрачным мыслям. Энергия Чёрной Луны 22 августа усиливает внутренние страхи. Если концентрироваться на негативе, он может укорениться и влиять ещё долго. Именно поэтому важно направить мысли в сторону спокойствия и будущих планов, а не зацикливаться на тревогах.

Как новолуние в Деве 23 августа отразится на разных знаках зодиака

Новолуние в августе: в каком знаке зодиака будет, когда наступит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Сначала Чёрная Луна 22 августа, потом новолуние в Деве 23 августа — как эти события отразятся на жизни представителей зодиакального круга? Астролог Павсекакий Богданов эксклюзивно для Life.ru сказал, что, «как астролог, хочу предупредить: осторожность нужна каждому, но особенно — трём знакам зодиака». Первый из таких знаков зодиака — Дева. Со слов эксперта, Луна уходит прямо накануне их времени силы, поэтому возможны сомнения, раздражение и внутренний хаос. Астролог советует 22 и 23 августа носителям знака зодиака Дева не принимать окончательных решений и не ввязываться в споры — они могут перерасти в бурю. Лучше заняться рутинными делами и привести мысли в порядок.

Второй знак зодиака — Рыбы. Исчезновение Луны для вас — как временная потеря ориентира. Могут появиться усталость, ощущение, что «почва уходит из-под ног». Не спешите, замедлитесь. Сон и отдых важнее работы. В эти два дня стоит беречь нервы и избегать манипуляторов. Павсекакий Богданов Астролог

И третий знак зодиака, для которого Чёрная Луна 22 августа станет зловещим явлением, — это Близнецы. «Вы можете почувствовать, что мир «замолчал», и это вызовет тревогу. Возможны неожиданные недопонимания, ошибки в переговорах или срыв планов. Вам нужно проверять всё дважды и быть готовыми к тому, что некоторые встречи перенесутся. Это время для анализа, а не для старта», — рассказывает астролог.

А как новолуние 23 августа в Деве отразится на знаках зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

А как новолуние отразится на остальных представителях зодиакального круга? Львы по гороскопу почувствуют напряжение сильнее других. Их гордость и лидерские амбиции могут столкнуться с проверкой. Главное — не вступать в конфликты и не пытаться доказать свою правоту любой ценой.

по гороскопу почувствуют напряжение сильнее других. Их гордость и лидерские амбиции могут столкнуться с проверкой. Главное — не вступать в конфликты и не пытаться доказать свою правоту любой ценой. Представители огненных знаков зодиака Овен и Стрелец ощутят прилив энергии и желание действовать. Но импульсивность в этот день может привести к ошибкам, поэтому важно сдерживать порывы.

и ощутят прилив энергии и желание действовать. Но импульсивность в этот день может привести к ошибкам, поэтому важно сдерживать порывы. Тельцы и Козероги по гороскопу столкнутся с внутренними сомнениями: стоит ли продолжать старое или пора всё менять. Энергия новолуния поможет найти новые ориентиры, если не спешить.

и по гороскопу столкнутся с внутренними сомнениями: стоит ли продолжать старое или пора всё менять. Энергия новолуния поможет найти новые ориентиры, если не спешить. Те, кто родился под знаками зодиака Весы и Водолей, могут испытать эмоциональные качели: от вдохновения до раздражения. Хорошее время для творчества, но не для принятия серьёзных решений.

и могут испытать эмоциональные качели: от вдохновения до раздражения. Хорошее время для творчества, но не для принятия серьёзных решений. Раки и Скорпионы будут особенно чувствительны во время новолуния 22 августа. Возможны эмоциональные всплески, слёзы без причины, ощущение тревоги. Им важно окружить себя спокойной атмосферой и избегать токсичных людей.

Энергетика новолуния и чем оно отличается от полнолуния

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Amanita Silvicora

А чем отличаются энергетики новолуния и полнолуния? Новолуние — это точка нуля, момент обновления и перезагрузки. Энергия в это время направлена внутрь: человек словно закрывается от внешнего мира, чтобы накапливать силы. Это идеальное время для планов, но не для активных действий.

Полнолуние же, наоборот, разливает энергию вовне. Это пик активности, когда эмоции и события достигают своего апогея. Если полнолуние часто приводит к вспышкам страстей, конфликтам и громким событиям, то новолуние даёт ощущение тишины, скрытого напряжения и зарождения нового цикла.

Чёрная Луна 22 августа во Льве — это момент, когда старое сгорает, а новое ещё только зарождается. Для одних это шанс освободиться от лишнего и поставить новые цели, для других — испытание гордости и силы духа. Да, это событие окутано мистическими ассоциациями и даже библейскими пророчествами. Но важно помнить: главная энергия направлена не на разрушение, а на обновление. И если подойти к нему осознанно, то оно может стать точкой отсчёта для новой, более гармоничной главы жизни.